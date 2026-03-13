Escándalo en la Justicia de Chubut: el Chavo Ferreira, el narco que salió de la cárcel tras la presunta coima

En enero de 2025, el gobernador Ignacio Torres lo calificó de "peligroso delincuente" y celebró su detención. Estuvo solo un año preso.

Pablo Chavo Ferreyra, el delincuente que estaría involucrado en el escándalo judicial en Chubut.

En medio del escándalo generado en la Justicia de Chubut por un video anónimo que denuncia el presunto cobro de una coima por parte de una fiscal, surgió el nombre de un delincuente vinculado con el narcotráfico de Trelew y con importantes antecedentes delictivos.

Se trata de Pablo Ezequiel Ferreira, conocido en el ambiente como “El Chavo” Ferreira, quien quedó en libertad en enero último después de cumplir una condena de un año de prisión.

Según la fiscal general Julieta Gamarra, a quien se acusa de haber pedido un pago de 12 millones de pesos a cambio de pedir una condena menor para un imputado, es la madre de Ferreira la que le da la suma de dinero a Martín Castro, el abogado que aparece en el video .

Filmaron y viralizaron una supuesta coima de $12 millones a una fiscal de Chubut

"Quédense tranquilas que va a quedar en un año", le dice el hombre a la mujer. En efecto, el Chavo, a pesar de tener un largo historial de reincidencias, fue beneficiado por un juicio abreviado -un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa- y se lo condenó a un año de prisión efectiva.

Chubut: la detención de Ferreyra

Ferreira había sido detenido en enero de 2025 en un importante operativo antidrogas en Trelew. Su arresto fue celebrado por el propio gobernador Ignacio Torres, quien lo calificó de “peligroso delincuente”.

“Felicito a la Policía del Chubut por el gran operativo desplegado para detener a Pablo Ezequiel ‘Chavo’ Ferreyra: un peligroso delincuente que se dedicó, por mucho tiempo, a aterrorizar a los vecinos de Trelew, envenenando a nuestros jóvenes con el flagelo de las drogas”, dijo el mandatario provincial en un posteo en sus redes en el que, además, prometió: “No vamos a parar hasta que cada delincuente termine tras las rejas, como corresponde”.

De acuerdo con lo que consta en registros judiciales, antes de la causa por la cual se lo encarceló, el Chavo ya acumulaba una serie de causas penales que incluyen portación ilegal de arma de guerra, violación de domicilio, amenazas agravadas, lesiones, desobediencia judicial y ataques con arma blanca.

Julieta Gamarra, fiscal anticorrupción de Chubut La fiscal habló con los medios este jueves, luego de presentarse voluntariamente a pedir que la Jusitcia investigue y ponerse a disposición. Diario Jornada

Más de una vez, además, había obtenido beneficios procesales que luego perdió por incumplir las condiciones impuestas por la Justicia.

Agredió a policías y lo festejó

En enero de 2025, antes de ser detenido por última vez, protagonizó un violento episodio en el barrio Constitución que involucró a policías y vecinos, cuando salió de su casa con el torso desnudo, comenzó a insultar a los agentes de la Policía y a tirarles botellas, ladrillos y otros objetos, mientras les gritaba "¡tirá, puto, tirá!".

También provocó daños en un patrullero, rompió la reja de la puerta de una vivienda vecina y amenazó a una familia a la que le dio “24 horas para irse” del barrio, diciendo que esa cuadra le pertenecía.

En esa ocasión no fue arrestado ya que los policías decidieron irse para prevenir consecuencias mayores, ya que se había juntado mucha gente. Después, el propio Ferreira difundió en sus redes sociales lo ocurrido, con un tono desafiante y autocelebratorio.

Pocos días más tarde, lo aprehendieron en un nuevo operativo, quedó bajo prisión preventiva por cuatro meses y, en un juicio abreviado realizado ante la jueza Mirta Moreno, se acordó la pena de un año de prisión.

Más allá de la violencia callejera, Ferreyra es señalado como uno de los narcotraficantes más peligrosos y buscados de la región y, según algunos reportes, del país.

Gamarra, "a disposición"

Respecto del video que se conoció ahora, la fiscal Gamarra fue quien confirmó la identidad de la mujer que aparece: “Es la madre de un imputado de una causa que yo investigué, Pablo Ezequiel Ferreira”.

La funcionaria judicial se puso “a disposición” para ser investigada y pidió que se le tome testimonio a la madre de Ferreira y a Martín Castro, el abogado que recibe el supuesto pago.

Respecto de Castro, la fiscal negó cualquier tipo de vínculo. “Dijo ‘dame más plata porque lo pide la doctora Gamarra’ para cobrar una suma claramente abultadísima de honorarios. Pero eso será una cuestión que tendrá que ver Martín Castro con el imputado, su asistido, y con la familia”, sostuvo.