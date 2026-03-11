La Lotería del Chubut sortea un viaje al Mundial 2026 para ver a la Selección: cómo probar suerte

El premio incluye pasajes y alojamiento en Dallas para dos personas; con entradas para los partidos de Argentina contra Austria y Jordania.

El sorteo de la Lotería de Chubut por el viaje al mundial 2026 se hará el 10 de abril.

El Instituto de Asistencia Social (IAS) – Lotería del Chubut lanzó una promoción que premia a sus apostadores con una experiencia inédita: un viaje todo incluido para dos personas a Estados Unidos para ver en vivo a la selección argentina en el Mundial de fútbol 2026 .

La iniciativa se llama "Lotería te lleva al Mundial" y está disponible para quienes jueguen a cualquiera de los productos oficiales del organismo en toda la provincia, pagando un ticket estra para probar suerte e intentar ver de cerca al campeón del mundo defender el título.

El premio consiste en pasajes aéreos, alojamiento y entradas para dos partidos que el seleccionado jugará en Dallas durante la fase de grupos.

Cómo participar por el viaje al Mundial 2026

Para sumarse a la promoción, los apostadores deben agregar un ticket aparte de $3.000 pesos a su jugada habitual en cualquiera de los productos oficiales: la Quiniela del Chubut, el Telebingo Chubutense o La Poceada. A cambio, recibirán un cupón para poder registrarse y quedar en carrera por el viaje a Estados Unidos.

La participación está disponible en todas las agencias oficiales de Lotería del Chubut distribuidas en el territorio provincial, y obviamente está destinada exclusivamente a mayores de 18 años, en cumplimento de lo que dispone la ley para los juegos de azar.

Lotería.jpg Los apostadores que jueguen a alguna de las propuestas d ela Lotería de Chubut en una agencia oficial de la provincia podrán pagar $3.000 extra para entrar en el sorteo del Mundial.

El sorteo se realizará el 10 de abril, y las bases y condiciones completas estarán publicadas en el sitio web oficial del organismo para quienes quieran conslutarlas.

Desde el organismo señalaron que el objetivo de la promoción es "sumar nuevas propuestas y premios para los jugadores, además de continuar fortaleciendo la actividad de las agencias oficiales distribuidas en todo el territorio chubutense".

Dallas, sede de los partidos de Argentina

El destino del viaje es Dallas, Texas, una de las ciudades anfitrionas más importantes del Mundial, donde la selección argentina tiene programados dos partidos de la fase de grupos en el AT&T Stadium: los cruces frente a Austria y Jordania.

El ganador podrá presenciar ambos encuentros junto a un acompañante. Hay una condición fundamental para poder hacer uso del premio: tanto el afortunado como quien lleve como acompañante deberán contar con visa vigente para ingresar a Estados Unidos, requisito indispensable para concretar el viaje.

Considerando que los paquetes turísticos para asistir a esa instancia del certamen arrancan en los 4.000 dólares por persona, además de lo atractivo de la experiencia, el premio tiene un valor considerable.

ARGENTINA QATAR PORTADA En Dallas, la Selección inicia la defensa del título del Mundo logrado en Qatar 2022.

Por otra parte, Dallas es una de las ciudades consideradas como “capitales” de la próxima Copa del Mundo, ya que tiene programados en total 9 partidos, prácticamente en todas las fases del torneo, y en consecuencia, la agenda de actividades vinculadas, el movimiento y el atractivo se multiplican.

El viaje tiene, además, un atractivo adicional que lo convierte en una oportunidad única: la chance de ver en vivo a Lionel Messi en lo que, si decide participar como se espera, sería su última Copa del Mundo.

El capitán de la selección argentina llegará al torneo con 38 años y cumplirá los 39 durante la competencia. Sería su sexta participación en Mundiales, desde su debut en Alemania 2006.

El ganador del sorteo no solo podrá ver a la selección argentina defender el título conseguido en Qatar 2022, sino también ser testigo del cierre de una era en el fútbol mundial: la despedida de Messi en una Copa del Mundo.