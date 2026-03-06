Alerta por falsa preventa del álbum de figuritas del Mundial 2026: cuándo se podrá comprar

La única empresa autorizada para su venta emitió un comunicado, donde advirtió una grave estafa que se detectó en los últimos días.

A tres meses del inicio del inicio del torneo, ya empieza a ser furor el álbum Panini del Mundial 2026. Sin embargo, las alarmas de la empresa de coleccionables se encendieron ante la aparición de ofertas engañosas. New Rita S.A, el distribuidor oficial en Argentina emitió un comunicado urgente para proteger sobre las estafas.

En redes sociales o posteos de distintas plataformas de venta como Amazon o Ebay se promociona una preventa del álbum de figuritas del Mundial, pero era todo una estafa.

Aunque las publicaciones eran muy distintas entre sí, se promocionaban a 17.000 pesos argentinos en algunas plataformas y 125 dólares estadounidenses en otras.

Ante esta situación, la empresa Panini lanzó un comunicado para advertir a quienes están ansiosos por comenzar a comprar las clásicas figuritas.

No hay preventa del álbum del Mundial 2026

El distribuidor oficial fue tajante: Panini aún no ha iniciado la preventa del álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026. A través de un comunicado, la empresa detectó que se están ofreciendo productos de manera engañosa en:

Páginas web con apariencia similar a la oficial.

Redes sociales y aplicaciones de mensajería móvil.

Ventas de forma personal.

New Rita S.A. remarcó que, como único distribuidor oficial en el país, no ha realizado ni está realizando preventas en ningún canal en este momento.

Asimismo, advirtieron que es muy importante verificar detenidamente que la barra de navegación diga "https://www.zonakids.com" y no un nombre similar o diferente, ni que tampoco tenga un terminación diferente a ".com".

¿Dónde y cómo comprar de forma segura?

Para evitar engaños, el comunicado oficial destaca los únicos puntos y métodos de venta autorizados para el futuro lanzamiento del álbum:

Tienda Online Oficial: el único sitio web oficial es www.zonakids.com

el único sitio web oficial es www.zonakids.com Tienda en Mercado Libre: Panini cuenta con una página oficial dentro de la plataforma: https://www.mercadolibre.com.ar/pagina/paniniargentina.

Panini cuenta con una página oficial dentro de la plataforma: https://www.mercadolibre.com.ar/pagina/paniniargentina. Métodos de Pago: en la plataforma oficial, los pagos se realizan solo mediante pago electrónico a través de Mercado Pago. Nunca solicitan transferencias bancarias a CBU o Alias.

El portal oficial, a la fecha, solo tiene disponible como producto las cartas "Adrenalyn" del Mundial 2026.

¿Cuándo será el lanzamiento oficial?

Aunque las ganas de tener el álbum son enormes, habrá que esperar un poco más. El anuncio oficial de la colección se realizará «oportunamente» a través de las redes sociales oficiales de Panini (@panini_argentina en Instagram y paniniargentina en Facebook) y en medios masivos de comunicación.

Es importante recordar que esta edición será histórica por contar con 48 selecciones, lo que la convertirá en una de las colecciones más grandes hasta la fecha.

Las fechas que se especulaban iban desde el pasado 1 de marzo para la preventa hasta el 1 de mayo para el lanzamiento en los kioscos. Sin embargo, ninguna de estas fechas fueron confirmadas oficialmente.

Cuánto costará el álbum de figuritas del Mundial

Por el momento Panini no reveló los costos oficiales del álbum ni de sus figuritas. Al ser casi 1000 cromos coleccionables, una cifra histórica para el mismo, según las estimaciones, completarlo costaría aproximadamente 300.000 pesos argentinos.

