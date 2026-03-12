Fue a la escuela de su hija a discutir las notas y terminó pegándoles a un alumno, la directora y docentes

La mujer salió ofuscada de una reunión y se las agarró con el adolescente de 15 años y los profesores que intentaron protegerlo. La justicia le prohibió volver.

La Escuela 723 Puerto Argentino, de Comodoro Rivadavia, donde la madre de una alumna se mostró muy alterada y se retiró gritando amenazas.

Un alumno de 15 años tuvo que salir corriendo a refugiarse en la Escuela N° 723 "Puerto Argentino" , de Comodoro Rivadavia, para ponerse a salvo de los golpes de una mujer adulta que, imprevistamente, lo atacó sin que mediara ningún conflicto previo entre ellos, según informó la policía. Y no fue el único objetivo en la tarde de furia de la señora: los docentes que intentaron protegerlo también terminaron agredidos.

La situación, que se presentó el martes en pleno horario escolar, derivó en la intervención de la policía y en una posterior medida judicial que le prohíbe a la mujer acercarse al colegio.

El insólito y violento episodio comenzó cuando la mujer se presentó en la escuela para reclamar por el rendimiento académico de su hija, disconforme con las notas que le habían puesto.

Allí, aparentemente, mantuvo una acalorada discusión con docentes y directivos, y se retiró del lugar visiblemente alterada. Fue en ese momento, fuera del edificio pero todavía en el interior del predio escolar, cuando se cruzó con el adolescente.

Sin un motivo claro -no había ningún antecedente de enemistad, segun se informó, la mujer lo atacó físicamente. El joven salió corriendo en busca de refugio dentro del establecimiento, y fue entonces cuando los docentes y la directora intervinieron para ponerse entre él y su agresora.

"En ese momento, al ponerse entre la víctima y la agresora, reciben varios golpes de puño por parte de esta persona", explicó el segundo jefe de la Unidad Regional de Policía, Cristian Mulero, en diálogo con ADNSUR.

Se fue con amenazas

Luego de agredir tanto al adolescente como a los profesores que intentó frenarla, la ofuscada mamá terminó desistiendo y abandonando el establecimiento. Pero antes de irse, lanzó varias amenazas contra quienes habían intervenido en el episodio, según señaló el jefe policial.

La escena generó tensión dentro de la institución y el hecho fue denunciado de inmediato por las autoridades del colegio, que alertaron a la Comisaría Quinta, cuyo personal se hizo presente en el lugar y tomó los testimonios de los involucrados para reconstruir lo ocurrido.

Uno de los aspectos que más llamó la atención en la investigación es que, según confirmaron desde la policía, a partir de lo recabado no pudieron establecer ningún conflicto previo entre la hija de la mujer y el adolescente agredido.

policia-de-chubut.jpg Según lo que recavó la policía de Chubut, no hubo ninguna actitud del menor agredido, ni situación previa, que explique el ataque por parte de la mujer.

"No hay antecedentes de que el joven le haya dicho algo o que hayan tenido algún tipo de enemistad previa", aclaró el comisario Mulero.

Frente a ese panorama, las autoridades presumen que la agresión fue un acto impulsivo, desencadenado por la discusión que la mujer había tenido minutos antes con los docentes a raíz de las notas de su hija. "Presumimos que, ofuscada por la situación que se había generado en la discusión por las cuestiones académicas de su hija, en forma de descargo se encontró con este joven y se la agarró con él", sostuvo el jefe policial.

Medida cautelar: no puede volver a la escuela

Tras identificar a la agresora, el personal policial dio intervención al Ministerio Público Fiscal. Además, el Servicio de Protección de Menores dispuso una medida cautelar que establece la prohibición de acercamiento de la mujer hacia el establecimiento educativo, los directivos, los docentes involucrados y el adolescente que fue víctima del ataque.

La medida busca garantizar la protección de todos los integrantes de la comunidad educativa mientras avanza la investigación sobre lo ocurrido.