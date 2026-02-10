Tras suspender las paritarias, Chubut anuncia un bono de $250.000 para los docentes

Buscan bajar la tensión de cara a un inicio de clases sin aumentos salariales definidos. El beneficio también alcanza a los auxiliares. Cuándo se cobra.

Con el bono extraordinario buscan calmar las aguas y evitar medidas de fuerza de los docentes de Chubut, quienes reclaman que llevan cuatro meses de atraso salarial.

En medio de una escalada de tensión a pocos días del comienzo de las clases, el Ministerio de Educación de Chubut anunció un bono extraordinario de $250.000 para los docentes y auxiliares que se desempeñan en el sistema educativo provincial.

La medida se conoció varios días después de que el gobierno suspendiera unilateralmente las paritarias programadas para este jueves 5 de febrero, lo que generó una reacción desde algunos gremios y hasta amenazas de paro.

El beneficio alcanzará a la totalidad de los trabajadores del Ministerio de Educación que estén en funciones, tanto docentes como auxiliares, quedando excluidos únicamente aquellos que se desempeñen en comisiones de servicio o adscripciones por fuera del sistema educativo.

El bono tendrá carácter remunerativo no bonificable, se otorgará por única vez y de forma excepcional, y consistirá en un monto fijo de $250.000 netos que cada agente percibirá íntegramente de bolsillo.

La asignación será idéntica para todos los trabajadores comprendidos en el beneficio, sin distinción de cargo, función o régimen, garantizando un tratamiento equitativo dentro del sistema educativo provincial. De este modo, tiene un impacto porcentual mayor en las categorías que perciben los haberes más bajos.

El pago se efectuará junto con los salarios de febrero, que se cobran durante los primeros días de marzo, conforme al cronograma habitual de liquidación salarial.

La suspensión de las paritarias docentes en Chubut

A días del inicio del ciclo lectivo 2026, la semana pasada la tensión había escalado bruscamente cuando el gobierno provincial suspendió de manera unilateral la audiencia de paritarias salariales que estaba programada para el próximo jueves.

La decisión fue formalizada a través de la Secretaría de Trabajo a pedido del ministro de Educación, José Luis Punta, , y generó la reacción de los gremios docentes, que venían señalando que arrastran cuatro meses de atraso salarial y exigiendo respuestas urgentes.

La cédula de notificación oficial de Trabajo informó a las entidades gremiales que la audiencia "queda suspendida" y que se les notificará "oportunamente" la nueva fecha, sin especificar motivos ni un cronograma alternativo, según informó EQS Notas, que tuvo acceso al escrito.

José Luis Punta, ministro de Educación de Chubut El bono docente fue anunciado este martes por el profesor José Luis Punta, ministro de Educación de Chubut, horas después de que se notificara la suspensión de las paritarias.

Desde la cartera laboral solo se remarcó que las partes serán "debidamente notificadas" cuando se redefina el cronograma.

La respuesta sindical no se hizo esperar. Desde la sede Esquel del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Chubut (SITRAED) emitieron un duro comunicado en el que expresan su "profundo malestar y preocupación" por la medida.

Los gremios docentes subieron el tono

"Creemos que es urgente e ineludible que las autoridades provinciales ejecuten en hechos concretos las declamaciones mediáticas sobre el valor y la relevancia de la educación pública para nuestra sociedad", señaló el gremio.

SITRAED advirtió que la suspensión "poco se relaciona con el diálogo necesario para construir consensos y abordar la acuciante realidad económica de las y los trabajadores de la educación provincial".

En este contexto, el sindicato instó "a las partes a resolver esta situación que lleva al menos 4 meses de atraso salarial y una marcada incertidumbre a futuro".

Con el inicio de clases en el horizonte, el tono del comunicado dejó incluso entrever la posibilidad de medidas de fuerza. "Exigimos una nueva y urgente convocatoria a discutir salarios a días del inicio del ciclo lectivo 2026, para evitar el desencadenamiento de conflictos", manifestaron.

Casi una semana después, desde el Ministerio de Educación destacaron que la decisión del bono reafirma el compromiso del gobierno provincial con la recomposición salarial del sector y con el acompañamiento a las comunidades educativas.