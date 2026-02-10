Atropelló a un motociclista y lo dejó incapacitado: lo condenaron a pagarle los gastos médicos de por vida

Fue en Comodoro Rivadavia . La víctima tenía 19 años en el momento del accidente. El fallo de primera instancia tardó más de una década.

Una jueza de Chubut condenó a un hombre a hacerse cargo de los gastos médicos que requiera de por vida un joven motociclista al que atropelló con su vehículo en la ciudad de Comodoro Rivadavia , provocándole secuelas gravísimas y una incapacidad casi total.

La sentencia fue dictada por la jueza María Valeria Freile, titular del Juzgado Civil de Comodoro Rivadavia, y establece que el responsable del accidente, ocurrido en 2012, deberá pagarle a su víctima una indemnización integral y afrontar los gastos médicos y de asistencia estimados para el resto de su vida , debido a la incapacidad irreversible que padece el joven atropellado, establecida en más del 90%.

La jueza destacó la responsabilidad del conductor por generar un riesgo extremo al realizar la maniobra imprudente y calculó el monto de la indemnización proyectando los costos de salud, cuidados y asistencia que el damnificado necesitará durante las próximas décadas.

Comodoro Rivadavia: la sentencia, a casi 14 años del hecho

El fallo hizo lugar de este modo a la demanda iniciada por la madre del joven, quien tenía 19 años cuando ocurrió el episodio que lo incapacitó para siempre. En la reparación económica, la jueza Freile incluyó intereses acumulados desde el momento del accidente.

El episodio ocurrió en julio de 2012 en el cruce de la avenida 10 de Noviembre y la calle San Francisco de Asís. Según se lee en causa, el joven conducía su motocicleta Honda cuando fue embestido por una camioneta Ford Ranger que realizó un giro intempestivo a la izquierda.

10 de Noviembre y San Francisco de Asís, Comodoro Rivadavia (imagen de Google) 2. 10 de Noviembre y San Francisco de Asís, Comodoro Rivadavia, en la época del accidente (imagen de Google).

De acuerdo con lo que establecieron las pericias médicas, la víctima quedó con una incapacidad permanente del 91,2%. Sufrió traumatismos severos, y desde entonces requiere tratamientos neurológicos, sesiones de kinesiología y medicación permanente, además de asistencia continua para el desarrollo de su vida cotidiana.

Se la agarró con un cajero automático y deberá pagar

En una audiencia de conciliación realizada en la Oficina Judicial de Rawson, se estableció que un hombre deberá pagar un resarcimiento de $248.000 por haber provocado daños en un cajero automático de esa ciudad.

La causa penal responde a un hecho ocurrido el 4 de marzo de 2025, apenas pasadas las 9 de la mañana, en las instalaciones de la sucursal del Banco del Chubut ubicada en avenida 25 de Mayo y Castelli, de la capital provincial, frente a la sede del Ministerio de Economía.

De acuerdo con lo que informó el Ministerio Público Fiscal, el imputado, identificado como Isaías Daniel Ortiz, ingresó en ese momento al sector de cajeros automáticos e introdujo su tarjeta de débito en un aparato de la Red Link, que se la retuvo.

Al no poder recuperar su tarjeta, Ortiz reaccionó violentamente, con golpes de puño y patadas al cajero automático, provocando la rotura total de su parte inferior. Posteriormente se retiró del lugar en un remís.

La compensación de 248.000 se estableció a partir de un acuerdo entre las partes, en base a un presupuesto de valuación de daños y reparaciones que presentó el Banco del Chubut.

El convenio fue homologado por la jueza Laura Martini, quien aclaró que el sobreseimiento del imputado se dictará una vez que cumpla en su totalidad con el pago, dividido en dos cuotas.