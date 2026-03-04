Polémico video: Nación denunció "adoctrinamiento" del gobernador en una escuela de Formosa

Alumnos de una escuela primaria entrevistaron al gobernador Gildo Insfrán, quien lleva 30 años en el cargo. El video que se viralizó y originó una denuncia.

A través del ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, Nación denunció formalmente al gobierno de Formosa por un presunto caso de adoctrinamiento infantil en una escuela , tras la viralización de una entrevista que realizó el gobernador Gildo Insfrán con estudiantes.

La intimación fue dirigida al ministro de Cultura y Educación provincial , Julio René Araoz, y exige precisiones sobre lo ocurrido en la EPEP N° 548 "Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez", donde se desarrolló el acto de inicio del ciclo lectivo y la inauguración del establecimiento.

El conflicto se desató tras la viralización de un video en el que se ve a un grupo de alumnos entrevistando al gobernador Gildo Insfrán, durante la ceremonia oficial. Las preguntas y comentarios de los menores exhibieron una " marcada carga de propaganda " orientada a enaltecer la figura del mandatario provincial.

"Señor gobernador ¿Qué se siente ayudar a tantos niños y hacerlos felices?", fue una de las preguntas que realizó uno de los alumnos. Para la cartera, el acto habría sido utilizado como plataforma de “promoción político-partidaria” con niños como protagonistas.

A lo largo de toda la charla hubo guiños constantes a quien cumplió 30 años ininterrumpidos al frente del gobierno de Formosa. “Señor gobernador, estamos muy ansiosos. ¿Este año recibiremos los útiles, guardapolvos y zapatillas, como nos tiene acostumbrados a recibir?“, fue otra de las preguntas de los niños.

Capital Humano exigió explicaciones a Formosa por presunto adoctrinamiento escolar en una primaria

La senadora Patricia Bullrich fue dura en su mensaje a través de las redes sociales: "Es educación o es adoctrinamiento kirchnerista. Es futuro o es Gildo Insfrán, el modelo ideal del kirchnerismo. Asco me da el nivel de impunidad para creerse el dueño de Formosa. Y ni hablar de jugar así con la educación de los más chicos. Se les termina, pronto".

La denuncia del Gobierno Nacional

Tras el agradecimiento, los estudiantes despidieron al mandatario con una frase que despertó las risas de Insfrán y el resto de los presentes: "Con el honor de que nos haya acompañado el señor gobernador, el querido tío Gildo".

Autoridades nacionales advirtieron que la utilización del ámbito educativo para exaltar a una autoridad en funciones reviste gravedad institucional y compromete principios básicos del sistema educativo.

Para sustentar la intimación, el Gobierno citó los artículos 14 y 75 (incisos 19 y 22) de la Constitución Nacional, vinculados al derecho de enseñar y aprender, además de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Educación Nacional, en particular el artículo 126, que protege a los alumnos frente a agresiones psicológicas y resguarda su conciencia.

El Ministerio provincial deberá informar si inició una investigación para esclarecer los hechos y qué medidas se tomarán contra las autoridades escolares que permitieron u organizaron la actividad.

Además, la cartera pidió conocer qué mecanismos de sanción tiene Formosa para casos de adoctrinamiento y qué protocolos aplicará para garantizar el pluralismo en las aulas.

Además, la cartera pidió conocer qué mecanismos de sanción tiene Formosa para casos de adoctrinamiento y qué protocolos aplicará para garantizar el pluralismo en las aulas.