Mató a un soldado de 20 años afuera de un boliche y cruzó la frontera para escapar

Alejandro falleció tras un brutal ataque a puñaladas. “Era un chico inocente que no buscaba conflictos”, dijo su mamá.

El soldado Alejandro Tolaba, de 20 años, fue asesinado a puñaladas a la salida de un boliche en Abra Pampa durante una celebración de carnaval.

Jujuy vive horas de dolor tras el asesinato de Alejandro Tolaba, un joven de 20 años que formaba parte del Ejército Argentino. El ataque ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando el soldado salió de un boliche junto a familiares luego de participar en un festejo de carnaval.

El episodio dejó además otro herido grave. Nahuel Tolaba, hermano menor de la víctima, quien sufrió múltiples heridas y permanece internado en la capital provincial. El joven atraviesa un cuadro delicado desde el punto de vista emocional tras presenciar el ataque que terminó con la vida de su hermano.

El crimen generó una fuerte conmoción en Abra Pampa, una localidad de la Puna jujeña donde la violencia de este tipo resulta poco frecuente. Vecinos, familiares y amigos se movilizan para pedir justicia y acompañar a la familia Tolaba.

La investigación judicial avanzó durante las últimas horas con la detención del principal sospechoso, quien para sorpresa de todos ya había cruzado la frontera y se encontraba en Bolivia.

El acusado quedó imputado por homicidio simple y tentativa de homicidio y ahora enfrenta un proceso judicial en la Argentina.

Una emboscada a la salida del boliche

El ataque ocurrió cuando Alejandro Tolaba y su hermano salían de un boliche ubicado en el predio de la Feria El Huancar. Allí se desarrollaba el tradicional Carnaval de Flores, una celebración popular que convoca a gran cantidad de jóvenes de la región.

jujuy El crimen del soldado jujeño Alejandro Tolaba conmocionó a la comunidad de Abra Pampa y desató un fuerte reclamo de justicia.

Según el relato de la familia, los hermanos estaban junto a algunos primos cuando un grupo de personas los sorprendió por detrás. En ese momento comenzó la agresión que terminó en tragedia.

Alejandro recibió varias puñaladas y quedó gravemente herido en el lugar. Pese a los intentos por asistirlo, el joven murió como consecuencia de las lesiones. Nahuel también resultó atacado y sufrió heridas que obligaron a su traslado urgente a un hospital de San Salvador de Jujuy.

Para la madre de ambos jóvenes, el ataque no respondió a un intento de robo, sino que sostiene que el objetivo del agresor fue únicamente provocar daño.

En declaraciones a medios locales, explicó que sus hijos no tenían conflictos previos y que ninguno llevaba objetos de valor que pudieran motivar un asalto. Esa circunstancia refuerza la idea de una agresión directa cuyo motivo todavía no logra explicarse.

Familiares y amigos recuerdan a Alejandro como un joven tranquilo, dedicado a su carrera en el Ejército y sin antecedentes de peleas o problemas en su entorno.

“Era un chico inocente que no buscaba conflictos”

La madre de los hermanos Tolaba relató con angustia las horas posteriores al ataque. Según su testimonio, la noticia impactó con una fuerza devastadora en toda la familia.

La mujer describió a Alejandro como “un chico inocente que no buscaba conflictos”. Su recuerdo aparece ligado a una vida simple en Abra Pampa, marcada por el trabajo y el deseo de construir un futuro dentro de las Fuerzas Armadas.

El estado emocional de Nahuel también preocupa a los médicos y a los familiares. El joven permanece internado en San Salvador de Jujuy bajo observación. Las heridas físicas evolucionan de manera favorable y su vida no corre peligro.

El golpe emocional, en cambio, resulta profundo. Nahuel presenció el ataque contra su hermano y aún intenta procesar lo ocurrido. De acuerdo con el relato de su madre, el adolescente atraviesa un momento de enorme tristeza y se muestra devastado por la pérdida. La familia reclama justicia y pide que la investigación avance con rapidez para esclarecer el episodio.

Captura del sospechoso en Bolivia

El avance más importante de la causa llegó con la detención del principal sospechoso en Bolivia. Se trata de Ricardo Robinson Dionisio, un hombre de 30 años que fue localizado en la ciudad de Villazón, ubicada a pocos kilómetros de la frontera con la Argentina.

La detención se produjo luego de un operativo coordinado entre autoridades policiales de ambos países. Tras su captura, el acusado fue trasladado al territorio argentino y quedó a disposición de la Justicia de Jujuy.

El fiscal Alberto Mendivil lo imputó por homicidio simple y tentativa de homicidio, cargos que corresponden al ataque que terminó con la vida de Alejandro Tolaba y dejó herido a su hermano.