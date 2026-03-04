El hombre decidió iniciar por su cuenta la búsqueda del dueño. Su hijo, emocionado por el gesto que tuvo, contó cómo pudo encontrarlo.

Un gesto vale más que mil palabras: trabajaba en la calle, encontró un sobre con dólares y lo devolvió.

Lo que comenzó como una jornada laboral más terminó en un gesto que conmovió a todos. Un trabajador municipal de la ciudad de Alicia estaba trabajando en la calle y, mientras juntaba ramas encontró un sobre con dólares , decidió iniciar por su cuenta la búsqueda del dueño y finalmente pudo entregarle el dinero en mano .

Todo ocurrió en la provincia de Córdoba. El protagonista de este gesto digno de imitar se llama Sergio Moreyra, quien encontró el dinero mientras realizaba tareas habituales juntando ramas en distintos sectores del pueblo. En medio del recorrido advirtió un sobre entre los restos y, al revisarlo, comprobó que contenía una suma importante de dinero en dólares .

Según relató su hijo Nahuel a ElDoce.tv, poco después a pareció en Facebook una publicación de un vecino que manifestaba haber extraviado un monto considerable. Al reconocer los datos, Moreyra no dudó en contactarlo.

El dueño del dinero era Horacio Marshal Pérez, quien había perdido una cifra cercana al millón de pesos en dólares. Tras coordinar un encuentro, el trabajador municipal le restituyó el sobre con el contenido completo.

Devolvió dinero (1)

“Para nosotros es un orgullo”, expresó Nahuel al destacar la decisión de su padre. Señaló que, más allá del valor económico, primó la convicción de hacer lo correcto.

Luego de recuperar el dinero, Pérez utilizó sus redes sociales para agradecer públicamente el gesto. “En el mundo hace falta más gente como él”, escribió, en un mensaje que fue replicado por vecinos y conocidos de la comunidad.

Encontró un maletín con $18 millones, lo devolvió y recibió una insólita recompensa

Otra caso de devolución de dinero ocurrió en 2025 en Entre Ríos, cuando dos empleadas de una playa de estacionamiento de Paraná encontraron un maletín olvidado sobre un auto, que en su interior contenía una cifra impactante: 18 millones de pesos, lo devolvieron y recibieron una insólita recompensa.

El hecho llamó la atención por la cuantiosa suma involucrada, pero también por la inesperada recompensa que recibieron a cambio Julia y Anatonela.

SFP Falta de nafta combustibles en estacion de servicio YPF (7).JPG Sebastián Fariña Petersen

Según relató Julia, todo comenzó cuando un hombre se acercó a la cabina de ingreso al estacionamiento para consultar si podía estacionar afuera del predio y cómo funcionaba el servicio. Minutos después, al recorrer el lugar para verificar que todo estuviera en orden, las jóvenes descubrieron el maletín.

“Trajimos la valija a la oficina y buscamos si tenía algún DNI o algo que nos permitiera identificar al dueño, pero no encontramos nada”, contó Julia.

Al notar la cantidad de dinero, Julia y su compañera decidieron resguardar el maletín y consultar a un familiar que también trabaja en el lugar para saber cómo actuar. Pensaron incluso en contactar a la Policía. No obstante, la incertidumbre no duró mucho: unos 40 minutos más tarde el hombre regresó, visiblemente nervioso, preguntando si alguien había encontrado un maletín.

Las jóvenes le pidieron que describiera su contenido para asegurarse de que fuera realmente el propietario. Luego de confirmar los detalles, le devolvieron la suma millonaria.

Según relató Julia, el dueño del dinero explicó que había apoyado el bolso sobre su vehículo mientras salía apurado y no advirtió que lo había olvidado hasta rato después, cuando llegó al lugar al que se dirigía.

Julia Rojkyn.jpg Julia Rojkyn, una de las empleadas de la estación de servicio que devolvió en millonario motín y recibió una insólita recompensa.

Ante el gesto de honestidad, el hombre se fue. Pero volvió unos pocos minutos después con un regalo a modo de agradecimiento: dos pequeños bombones, uno para Julia, otro para Antonella.