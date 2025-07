Un carnicero neuquino encontró una mochila llena de billetes: la devolvió y salvó una operación

Allí un joven emprendedor comercial se encontró una pequeña mochila conteniendo en su interior una fuerte suma de dinero. Aún desconociendo su procedencia o a su propietario, Damián Ormazábal no dudó ni siquiera un momento en dar a conocer el hallazgo. Es así que utilizando los estados de sus redes sociales publicó un mensaje con la novedad para que el dueño o la dueña de ese importe monetario se acercara a su local comercial a retirarlo tal y como había sido encontrado.

El criancero

Las publicaciones que hizo el joven en sus redes y en el sitio local Tricao Malal Noticias se hicieron virales en la región, tanto que horas más tarde apareció el dueño de los elementos extraviados.

criancero carnicero tricao malal (1)

“A eso de las 10 de la noche llegó un señor mayor junto a su hija a buscar su dinero perdido. Solo me miró y no pudo hablarme mucho pero vi en su rostro tristeza en vez de alegría”, relató Ormazábal. Sobre esos momentos vividos recordó que “los dos hicimos un silencio profundo y nos abrazamos. Allí también su hija me contó que ese dinero tenía como destino una operación de la vista de su padre”.

El carnicero no conocía a la persona que había perdido su dinero. "Sinceramente nunca lo había visto a este gaucho pero si supe que es un histórico criancero del paraje Aquihueco al que todos con cariño llaman don “Tito” Vázquez”, aseguró.

Sobre el gesto solidario practicado en primera persona, el joven quiso resaltar la enseñanza de sus padres (ya fallecidos): Damián Ormazábal y Sara Aranda. “Mi escuela yo diría fue mi humilde casa. Ahí nunca nos sobró nada pero siempre el respeto y la humildad fue nuestra enseñanza de mis padres”. Contó además que en total son diez hermanos.

La carnicería

Damián Ormazábal comentó que hace tres años dejó El Cholar natal y se afincó en Tricao Malal con el propósito de llevar adelante su emprendimiento comercial. “Antes me dedicaba a la cría de animales pero por razones de no poder contar con un campo tuve que vender mis animalitos y decidí ponerme un emprendimiento de chacinados caseritos”, contó con alegría.

Y agregó: “hago de todo tipo de chorizos, ya sea de chivo, oveja y vaca. Gracias a Dios me está yendo bien. Mucha gente del pueblo me está ayudando porque era algo que no había en el lugar”. Decidió llamar a su comercio “La Huella Carnicería", justamente pensando en las cosas buenas que van quedando en nuestro paso por esta vida”.

solidario tricao malal

Sin dudas este gesto que llevó adelante puso de manifiesto el valor humano de los habitantes del norte neuquino y de aquellos campesinos de “buena cepa” que a cada paso se encargan de revalorizar la buena enseñanza de sus padres.

Agradecimientos

Las redes sociales en las últimas horas se han llenado de mensajes de amor, respeto y admiración por la acción humanitaria llevada adelante por Damián Ormazábal. “Esa es la buena crianza de nuestros padres camperos. Con esos valores inmensos de ser buenas personas. La humildad, honestidad, bondad y un sin fin de calificaciones más. Dios bendiga tu vida por siempre”, escribió Guadalupe Herrera.

Por otra parte Hugo Méndez expresó: “Pueda ser que nunca se pierda esa enseñanza de honestidad, para las generaciones nuevas”. Mientras que Verónica Riquelme citó: “Bendiciones para ese hombre que tuvo esa enseñanza de no quedarse con lo ajeno y bendiciones para la persona que se tiene que operar. Mucho éxito en su cirugía Felicidades por este hombre Damián por su honradez”.