El chico de 17 años acusado de matar a otro en un boliche quedó detenido en un instituto de menores de Chubut

La víctima tenía 16 años y murió por heridas de arma blanca. Vecinos de Puerto Madryn intentaron incendiar la casa del adolescente arrestado.

Chubut: policías en el boliche Cleopatra de Puerto Madryn, donde mataron a un adolescente.

La Justicia de Chubut confirmó que este lunes al mediodía se llevará a cabo la audiencia de apertura de investigación por el homicidio de un chico de 16 años, ocurrido durante la madrugada del domingo en un boliche de la ciudad de Puerto Madryn.

Por el crimen fue detenido otro adolescente, de 17 años, que quedó alojado en el Centro de Orientación Socio Educativo (COSE), un instituto de detención y reeducación de menores en conflicto con la ley penal situado sobre la Ruta Nacional 3 entre Puerto Madryn y Trelew .

El episodio fatal se produjo cerca de las 5 de la madrugada del domingo dentro del local de Cleopatra , un boliche bailable ubicado en la calle Marcos Zar al 100. En lo que, en principio, habría sido una pelea entre adolescentes, la víctima, identificada como B.L. y por el apodo “Brus” -por tratarse de menores de edad, no se informaron los nombres de los involucrados- recibió varias puñaladas y, pese a los rápidos intentos de asistencia médica en el lugar, falleció por la gravedad de las heridas, según estableció el equipo forense.

El presunto agresor fue retenido por otras personas que se encontraban en el lugar y, luego, trasladado por policías a la Comisaría Primera de Puerto Madryn.

B.L., o Brus, el chico de 16 años asesinado en un boliche de Puerto Madryn, Chubut B.L., o "Brus", el chico de 16 años asesinado en un boliche de Puerto Madryn, Chubut.

Posteriormente, según informaron medios locales, en horas de la mañana del domingo, familiares y allegados a la víctima se presentaron frente a la vivienda del presunto agresor, intentaron incendiarla y agredieron al padrastro del joven acusado, situación que requirió la inmediata intervención de personal de la Comisaría Cuarta.

Chubut: clausuraron el boliche Cleopatra

El boliche, que había sido evacuado inmediatamente después del hecho, fue clausurado preventivamente por las autoridades. También secuestraron el cuchillo que habría sido utilizado para dar muerte a B.L., que hallaron dentro de las instalaciones.

Asimismo, se les tomó testimonio a personas que se encontraban en el lugar, y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inició el análisis de imágenes de cámaras de seguridad para determinar los movimientos previos y posteriores al ataque.

Mientras tanto, el adolescente sospechoso de haber cometido el crimen fue derivado desde la Comisaría al COSE, donde espera la audiencia que se desarrollará este mediodía.

La disco Cleopatra, de Puerto Madryn, Clausurada Chubut: la disco Cleopatra, de Puerto Madryn, clausurada.

Debido a que tanto la víctima como el presunto autor son menores de edad, el caso tramita bajo el régimen penal juvenil. La investigación se encuentra a cargo de Alex Williams, fiscal jefe de Puerto Madryn.

Mensajes de condolencias en Puerto Madryn

El chico fallecido era alumno de la Escuela Secundaria Nº 789 y ex integrante de la Academia Madryn Kick Boxing.

Ambas instituciones publicaron mensajes de condolencias en sus redes sociales.

“La Escuela Secundaria Nº 789 expresa su profundo pesar por el fallecimiento del estudiante B.L. Acompañamos a su familia con nuestras más sinceras condolencias en este momento de profundo dolor. Su hijo será recordado con cariño por docentes, compañeros y todo el personal de la escuela. Que encuentren consuelo en el amor de sus seres queridos. Toda la comunidad educativa está con ustedes”, dice el mensaje de la institución educativa.

A la vez, desde el club de kickboxing expresaron: “Con profundo dolor acompañamos a la familia y seres queridos de Brus en este momento tan difícil.Desde Academia Madryn Kick Boxing queremos expresar nuestras más sinceras condolencias y hacerles llegar toda nuestra fuerza. Brus fue parte de nuestro equipo durante su infancia, y siempre será recordado con cariño por quienes compartieron entrenamientos y momentos junto a él. Hoy abrazamos a su familia y amigos, deseando que encuentren consuelo en el amor y los recuerdos que dejó en cada persona que lo conoció”.