Doble homicidio en Chubut: los investigadores lograron establecer un dato clave.

Aunque desde la policía admitieron que no hay “avances sustanciales” para identificar a los asesinos, la pesquisa obtuvo información que podría ser decisiva.

La investigación del doble homicidio ocurrido en la madrugada del miércoles 22 de abril de 2026 en Chubut suma una nueva pista , que podría resultar clave.

Pablo Lobos, segundo jefe de la División de Investigaciones de la policía provincial, confirmó que si bien la pesquisa todavía no pudo acercarse a los responsables del brutal crimen a tiros, se trabaja intensamente.

"Es un hecho muy conmocionante para la sociedad y para la ciudad de Comodoro Rivadavia ", señaló el jefe policial en diálogo con ADNSUR.

También fue cauto respecto a los límites que enfrenta por el momento la investigación.

"Por ahora no hay avances que sean significativos. Seguimos trabajando, tratando de poder identificar a las personas que participaron en el hecho".

El último dato clave

Sin embargo, en ese escenario Lobos reveló que recientemente se logró establecer un dato que podría resultar decisivo.

"Tenemos identificado el vehículo que protagonizó el hecho. Ahora resta identificar a las personas que participaron en el doble homicidio", afirmó, aunque evitó dar más precisiones.

También detalló que desde el primer momento trabaja personal de la Brigada de Investigaciones local, conducida por el comisario Orellano, bajo directivas del Ministerio Público Fiscal, con tareas sobre testigos, relevamiento de cámaras y distintos análisis periciales.

Al menos dos atacantes

Lobos también confirmó otro dato crucial y que se había dado a conocer recientemente. Según indicó, el fiscal a cargo de la causa,. Juan Carlos Puentes, ya estableció que al menos dos personas participaron del ataque.

"Lo que hay que determinar ahora es si ambos efectuaron disparos hacia las víctimas", describió sobre el rumbo que ahora toman las pericias y otras tareas investigativas en la causa.

Una ejecución en plena madrugada

El asesinato a tiros se produjo alrededor de las 3 de la madrugada sobre calle La Prensa al 100, en inmediaciones del natatorio municipal del barrio Pueyrredón.

Rodrigo César Pedro Nieves y Agustina Asencio se encontraban dentro de un Peugeot 208 cuando fueron alcanzados por una ráfaga de disparos.

El vehículo presentó entre 10 y 13 impactos de bala.

Disparos en el auto de Rodrigo Nieves - ADNSUR

Nieves murió prácticamente en el acto. Asencio fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Comodoro, donde falleció.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el ataque habría comenzado en el barrio conocido como Las 1008 Viviendas y terminó en otro sector, luego de lo que los investigadores presumen fue una persecución a las víctimas.

Cámaras, eje de la investigación

La fiscalía y la Brigada de Investigaciones trabajan con filmaciones de cámaras de vigilancia.

Recurrieron tanto al sistema de monitoreo municipal, pero pero como en el barrio la cobertura es escasa, también tuvieron que gestionar acceso a imágenes de equipos privados, de casas y comercios de la zona,

"Como siempre en estos casos, todo material puede aportar información importante", afirmó Lobos.

Rodrigo Nieves - captura Rodrigo Nieves.

La línea de investigación más firme apunta a un ajuste de cuentas vinculado al historial de enfrentamientos entre los clanes delictivos Nieves y Vera, aunque no se descartan otras posibilidades.

Rodrigo Nieves debía declarar ese mismo jueves 23 de abril como testigo principal en el juicio contra Agustín Ernesto Vera, acusado del asesinato de su hermano Matías Nieves, ocurrido en enero de 2025.

Tenía un antecedente penal grave: en 2019 lo habían condenado a 11 años de cárcel por asesinar a un mecánico, pero desde 2024 estaba en libertad condicional.

Testigo asesinado; juicio suspendido

El juez Mariano Nicosia suspendió el inicio del proceso tras el crimen, hasta tanto se logre establecer un móvil y quede garantizada la seguridad de todos los que intervienen en el juicio por jurados.

Agustina Asencio Agustina Asencio: "Fue una víctima accidental", dijo el ministro de Seguridad de Chubut.

Agustina Asencio, de 24 años, trabajaba como administrativa en el natatorio municipal del barrio Pueyrredón, a metros del lugar del ataque.

Según pudo establecer el fiscal y posteriormente confirmó el ministro de Seguridad provincial, Héctor Iturrioz, la joven no tenía ningún vínculo con el mundo delictivo y fue una víctima accidental: habría conocido a Nieves apenas unos 10 días antes del crimen.