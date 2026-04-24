El doble crimen de Rodrigo Nieves y la joven que lo acompañaba en el auto generó cuestionamientos a la Justicia. Cuándo lo liberaron y por qué.

Testigo asesinado en Chubut: por qué estaba libre si lo habían condenado a 11 años de cárcel por matar.

El doble homicidio de la madrugada del miércoles 22 de abril de 2026 en Chubut , en el que Rodrigo César Pedro Nieves y Agustina Asencio fueron asesinados a tiros en Comodoro Rivadavia, no tardó en generar un interrogante: por qué el sistema judicial había dejado en libertad a un joven que había sido condenado por matar.

Nieves tenía antecedentes penales graves y conocidos en la ciudad petrolera. Había sido juzgado, hallado culpable y sentenciado como responsable del homicidio de un mecánco.

La pena contemplaba que estuviera preso hasta el 9 de enero de 2030 . Sin embargo, Nieves estaba afuera de la cárcel desde mucho antes.

El crimen que cometió en Chubut

El origen de su condena se remonta a enero de 2019, cuando Nieves mató al mecánico Jorge Feliciano Olivera.

Según se estableció en el juicio, llegó hasta el taller ubicado en la esquina de San Martín y Las Rosas y efectuó al menos tres disparos desde un auto, en una metodología similar a la que siete años más tarde tendrían sus asesinos.

Un proyectil impactó en la cabeza de Olivera, quien agonizó más de 48 horas antes de morir en el Hospital Regional de Comodoro.

El móvil del asesinato habría sido una deuda por una reparación mecánica.

Condena reducida y beneficio

El tribunal integrado por los jueces Miguel Caviglia, Martín Cosmaro y Mariel Suárez lo condenó como autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y le impuso 14 años de prisión.

Pero la sentencia no quedó firme en ese punto. La Cámara en lo Penal revisó el fallo y redujo la pena a 11 años, decisión que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó por unanimidad con los votos de los jueces Mario Vivas, Alejandro Panizzi y Alejandro Defranco.

Rodrigo Nieves en una audiencia judicial cuando le confirmaron 11 años de cárcel por homicidio Rodrigo Nieves en el banquillo de los acusados, durante una audiencia judicial en Chubut por el crimen que cometió en enero de 2029.

Esa reducción habilitó, en los plazos previstos por la ley, el acceso de Nievas a un beneficio que es el que explica por qué en abril de 2026 ya circulaba libremente por las calles de Comodoro: libertad condicional.

Se la concedieron el 6 de noviembre de 2024, según pudo averiguar ADNSUR. De este modo, ese día el joven abandonó la cárcel cuando apenas cumplía cerca de la mitad de su condena.

Quedaba obligado a cumplir un régimen de condiciones estrictas en términos judiciales:

Fijar un domicilio donde se lo pudiera encontrar

Abstenerse de tomar alcohol y drogas

No cometer nuevos delitos

Buscar trabajo

Presentarse religiosamente todos los meses ante la Justicia.

El mínimo incumplimiento de alguno de estos puntos automáticamente lo devolvería a su celda.

Su última presentación mensual ante la Agencia de Supervisión, el organismo encargado de controlar el cumplimiento de esas condiciones, había sido el 9 de abril de 2026, apenas quince días antes de ser asesinado.

Testigo asesinado la noche anterior al juicio

El crimen ocurrió horas antes de que Nieves tomara la palabra ante un jurado popular en el juicio por el asesinato de su hermano Matías Nieves, muerto el 24 de enero de 2025 en circunstancias similares: baleado adentro de su auto en una calle de Comodoro.

El principal acusado es Agustín Ernesto Vera, integrante del clan familiar históricamente enfrentado a los Nieves en una guerra que lleva décadas y que acumula decenas de muertos entre involucrados en el delito y víctimas inocentes, como Agustina Asencio, la joven que iba en el Peugeot 208 que manejaba Rodrigo.

Tras el doble homicidio, el juicio que debía iniciarse el jueves 23 de abril de 2026 quedó suspendido, hasta tanto se aclare si la muerte del testigo está vinculada a esa circunstancia y se garantice la seguridad de todos quienes iban a participar en las audiencias.

Disparos en el auto de Rodrigo Nieves - ADNSUR

La segunda víctima del ataque conocía a Nievas hacía apenas diez días -según informaron fuentes de la causa- y, a decir del fiscal fue “una persona en el lugar equivocado, en el momento equivocado”.

Su abuela, identificada como Lala, fue más contundente: "Ella no era una delincuente, tampoco la novia de esa basura. Tengo el corazón destrozado. Era mi sol, mi vida.", le dijo al mismo medio.

Críticas a la Justicia

El doble homicidio, y la situación judicial del joven asesinado, generó reacciones institucionales.

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, cuestionó en declaraciones a Radio 3 el funcionamiento del sistema judicial.

"Es difícil encontrar un caso en el que una condena de primera instancia no sea reducida en la Cámara", afirmó.

El funcionario, además, dijo que Rodrigo Nieves "no era un angelito" y agregó que la escalada de violencia en Comodoro entre los dos clanes mafiosos "viene desde 2005, con situaciones relacionadas al narcotráfico, usurpaciones y numerosos homicidios"

Poco antes de las definiciones de su ministro, el gobernador Ignacio Torres había publicado un video en sus redes sociales en el que reclamó a los jueces la aplicación de la Ley 27.786 de Organizaciones Criminales —conocida como Ley Antimafia- , a la que Chubut adhirió en 2025.

Según sostuvo, resulta clave para avanzar contra los clanes Vera y Nieves en conjunto, y no solo contra los autores materiales de cada hecho que se presenta en Comodoro y en los que algunos de sus miembros están involucrados.

"Este testigo que asesinaron, en el 2019 fue condenado por matar a sangre fría a un laburante, a un mecánico", subrayó el mandatario.