Acusó de parcialidad al presidente del Tribunal de Enjuiciamiento. También amenazó con demandar a quienes difundan el video en la que se la ve con un recluso.

La jueza que intimó con un homicida preso vuelve a su puesto y cargó contra los que la habían destituido.

Mariel Suárez, la jueza penal de Comodoro Rivadavia que fue restituida en su cargo por irregularidades en el jury que la destituyó tras la difusión de imágenes en las que intimaba con un homicida preso, anticipó que retomará sus funciones “lo más pronto posible”.

A la vez, cuestionó fuertemente a Daniel Báez, el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento que votó su destitución, luego revocada por el Superior Tribunal de Justicia ( STJ ) de Chubut .

De Báez expresó que había actuado con parcialidad manifiesta a la hora de juzgarla; no obstante, lo cual no indicó que fuera a realizar planteo judicial alguno contra él, por los dos años y medio en los que no pudo ejercer su cargo.

Mariel Suárez, la jueza de los besos, fue sobreseída en Chubut. Suárez había sido destituida en noviembre de 2023, dos años después del episodio en la cárcel de Trelew.

En cambio, sí amenazó con iniciar acciones legales contra medios de comunicación que difundan el video grabado en una cárcel de Trelew en el que se la ve en una situación confusa junto a Cristian “Mai” Bustos, un preso por dos homicidios que ella misma había condenado a prisión.

"Juez y parte"

“Este fallo no está dirigido únicamente a Mariel Suárez. Es una sentencia que se puede tomar desde un punto de vista mucho más trascendente, que tiene que ver con la obligación de los jueces de ser imparciales a la hora de juzgar”, dijo la magistrada en referencia a la sentencia definitiva del STJ que revocó la destitución.

“Esto no significa que un juez no pueda ser juzgado por su conducta. Al contrario, significa que puede ser juzgado, pero por jueces imparciales. Si el resultado es negativo, tiene que asumir las consecuencias”, indicó.

Sobre Báez, dijo que “era juez y parte. Era el instructor, el acusador y el que tomaba decisiones”.

“No puede un juzgador asumir todos esos roles en un proceso tan importante como determinar si un magistrado actuó bien o mal”, subrayó.

Otra vez en la Justicia Penal de Comodoro Rivadavia

El rol de Báez fue clave para que la corte chubutense anulara el fallo contra Suárez. El STJ consideró que el magistrado que presidió el Tribunal de Enjuiciamiento prejuzgó y actuó con parcialidad.

Antes de actuar como juez en la causa, Báez había intervenido en la investigación, lo que, según el fallo, resultó en una incompatibilidad.

Daniel Báez, juez de Chubut Daniel Báez, juez de Chubut.

Acerca de su futuro, Suárez adelantó que ya está tramitando su reincorporación a la Justicia de Comodoro Rivadavia.

“Voy a cumplir la sentencia del Superior y asumir el cargo lo más pronto posible”, explicó.

A su vez, aclaró que durante el tiempo que no fue jueza estuvo trabajando como abogada, pero que para reasumir su magistratura deberá renunciar a su matrícula profesional y las causas vigentes en las que participa.

El video en el penal de Trelew

Suárez también volvió a cargar las tintas sobre el video registrado en la cárcel de Trelew.

En el jury, su defensa había argumentado que se trataba de imágenes manipuladas e ilegales y que en ningún momento la jueza se besó con el detenido, como plantearon quienes lo difundieron.

La jueza insistió en ese sentido y advirtió que avanzará con acciones legales contra medios de comunicación que continúen difundiéndolo.

“Es un material ilegal que no fue utilizado en el jury ni fue la base de la sentencia de destitución. Sin embargo, siguen acompañando las noticias con esas imágenes, afectando la privacidad de una mujer”, explicó.