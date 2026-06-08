Indio Solari: el nuevo himno ricotero que nació en Comodoro Rivadavia.

Se cantó durante el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Antes de subir al avión, el guitarrista Gaspar Benegas le agradeció al público chubutense.

“Nació acá, ¿no?”, le preguntó Gaspar Benegas al público del Predio Ferial de Comodoro Rivadavia , en uno de los momentos más emotivos del show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Chubut , el primero tras la muerte de su líder y mentor, Carlos “Indio” Solari.

Este lunes a las 8, con un comunicado en las redes del Indio, se avisó que se ponía punto final al velatorio del Indio en la ciudad bonaerense de Avellaneda .

Así se cerró la despedida “oficial” y el más grande de los homenajes al líder de los Redondos , que se extendieron por todo el país y tuvieron una dimensión pocas veces vista en la historia argentina.

Emoción en Comodoro Rivadavia

El punto de partida de estos homenajes estuvo en Comodoro Rivadavia, en el concierto del sábado 6 por la noche, que fue transmitido en directo de manera gratuita para que todos los ricoteros pudieran verlo.

velatorio indio Velatorio del Indio Solari en Avellaneda.

Durante ese recital, que Los Fundamentalistas tenían programado desde hace meses y decidieron llevar adelante a pesar de que apenas horas antes se conoció la triste noticia del fallecimiento del Indio, fue que Benegas detectó el nuevo himno de las huestes ricoteras.

"¿La de 'el Indio está presente' nació acá, no?", preguntó el guitarrista desde el escenario, mientras el canto de “el Indio está presente” hacía retumbar el Predio Ferial.

"Gracias por hacernos sentir contenidos en esta fecha, es nuestra primera vez acá en la Patagonia, y nos tocó de esta manera. Muchas gracias por el apoyo", agregó el músico.

La "primera vez" en la Patagonia

Benegas también tuvo palabras de agradecimiento para la gente de Comodoro Rivadavia este domingo en el Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi, poco antes de abordar el avión de regreso a Buenos Aires.

velorio indio solari Más de un millón de personas fue a despedir al Indio Solari.

"No quiero hablar del Indio pero lo voy a recordar siempre con mucho cariño. Gracias", les dijo el guitarrista a los fanáticos que fueron a despedir a Los Fundamentalistas, según se pudo ver en un móvil de TN.

Con la voz entrecortada y en medio de aplausos y gritos de apoyo, agradeció “a toda la gente de Comodoro Rivadavia" que los "contuvo en una fecha difícil".

Durante el concierto, Benegas se había expresado en el mismo sentido. "Gracias por hacernos sentir contenidos en esta fecha, es nuestra primera vez acá en la Patagonia, y nos tocó de esta manera. Muchas gracias por el apoyo", dijo, antes de arrancar con un clásico que le dedicó al líder: "Vamos a cantar ' Mariposa Pontiac / Rock del País', y a festejar al Indio".

El cierre del velatorio: comunicado oficial

Cerca de las ocho de este lunes, con un comunicado en el Instagram del Indio Solari, su familia anunció el cierre del velatorio en Avellaneda por el que pasó más de un millón de personas.

“Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”, expresó el texto oficial.

Gaspar Benegas Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en Comodoro Rivadavia.

También le agradeció “a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord”.

“Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida”, continúa el mensaje.

“Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso”, finaliza proponiendo el texto, y se despide con un “que su música no pare nunca más”.