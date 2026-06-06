Lionel Messi se sumó a los mensajes en despedida al Indio Solari

El mundo del fútbol despidió al histórico cantante, que falleció el viernes 5 de junio a los 77 años de edad.

El capitán de la Selección Argentina , Lionel Messi , se despidió del músico Carlos Indio Solari por medio de su cuenta personal de Instagram.

"Siempre en nuestros corazones. QEPD", fueron las palabras de Messi en una historia de Instagram para recordar a uno de los músicos más influyentes del país.

Los grandes del fútbol argentino, menos uno, despidieron al Indio Solari

Cuatro de los cinco grandes del fútbol argentino —Boca, Independiente, San Lorenzo y Racing— rindieron homenaje al músico Carlos "Indio" Solari tras su fallecimiento a los 77 años.

“Allí, y para siempre, aprendimos que ciertos fuegos no se encienden frotando dos palitos (ni se apagan con solo soplar...)”, comenzó su mensaje Boca, con una frase del propio Solari.

Y continuó: “Lamentamos profundamente la partida de Carlos Alberto Solari, uno de los nuestros. Gracioso y valiente. Hasta siempre, Indio”. Independiente también destacó una de sus frases: "Donde hay dolor. Habrá canciones". Y agregó: "En memoria de Carlos Alberto Solari. El Indio".

San Lorenzo no utilizó ninguna de sus frases pero si publicó un video de la hinchada con el tema "Juguetes Perdidos", acompañado del texto: "Gracias, Indio. Por tu poesía. Por tu música. Y por las incontables banderas que, para siempre, van a flamear recordándote".

Finalmente, Racing recordó al músico con el siguiente texto: "En el recuerdo eterno de haber pasado por nuestra casa, en nuestra gente y en nuestras banderas. Hasta siempre, Indio".

Por otro lado, el único club de los denominados "grandes" que no dio muestras de afecto al artista fue River, quien no posteó nada en ninguna de sus redes sociales.

La AFA también emitió un comunicado

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) despidió con un emotivo mensaje al Indio Solari, quien murió este viernes a los 77 años: "Una voz que se volvió bandera popular".

En el comunicado, la AFA subrayó que "la noticia de la muerte del Indio Solari golpea mucho más allá de la música. Su obra acompañó durante décadas a millones de argentinos y encontró en el fútbol uno de sus escenarios más singulares".

En este sentido, el ente madre del fútbol argentino destacó: "Desde las canchas más humildes hasta los estadios más emblemáticos del país, sus canciones trascendieron recitales y discos para convertirse en parte de la identidad de las tribunas".

Por otra parte, la AFA reconoció que "pocas veces un artista logró una conexión tan profunda con el universo futbolero. Melodías, frases y estribillos nacidos de su pluma fueron adoptados por hinchadas de todos los colores".

indio solari

"Su vínculo con el fútbol nunca dependió de una estrategia ni de una búsqueda deliberada. Fue el resultado natural de una identificación popular construida a lo largo de décadas. Como ocurre con los grandes símbolos culturales argentinos, sus canciones fueron apropiadas por la gente y resignificadas en las tribunas, donde adquirieron una fuerza emocional única", continúa el comunicado.

Por último, cerraron: "Hoy el fútbol argentino despide a una figura irrepetible de la cultura nacional. Quedarán sus letras, sus melodías y esa presencia inconfundible que seguirá sonando cada fin de semana en los estadios... El Indio Solari, cuya obra acompañó a tantas generaciones de futboleros, seguirá estando presente cada vez que una tribuna vuelva a cantar".

El Indio Solari, de 77 años, murió este viernes por la mañana tras batallar durante más de una década con la enfermedad de Parkinson.