Lucas Upstein comparó los públicos de Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn: cuál quedó mejor parado
Con mucha simpatía, el comediante de stand up habló de la experiencia que le dejaron sus actuaciones en Chubut.
Tras su reciente gira por la Patagonia que lo llevó a recorrer la provincia de Chubut, el comediante de stand up Lucas Upstein realizó un divertido análisis acerca de las características del público en cada una de las ciudades que visitó, y marcó diferencias entre las respuestas obtenidas en Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn.
“Lo que más me gusta de Chubut… Totalmente demagógico, pero es la gente y el viento”, aseguró el humorista porteño.
Upstein, humor y sus códigos
Además de aclarar que nunca va “ a ningún lugar del que diga ‘acá la voy a pasar mal’”, Upstein valoró la conexión con el público, más allá de las diferencias que pueda haber entre unos y otros.
“Siempre que alguien se ría significa que otra persona dijo ‘ey, entendí’. Cada vez que alguien se ríe está diciendo ‘totamente, eso que dijiste. Entendí eso que dijiste y puedo entender esa referencia. Y es una relación”, le dijo al medio local Adnsur.
“Entonces, cuando alguien se está riendo, donde sea que esté en el mundo, está compartiendo, es un diálogo con alguien -agregó-. Y con cada público es diferente.
Trelew, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn
Respecto, puntualmente, de las características de cada ciudad, el standupero consideró que “todos tienen como una forma diferente de hablar y de reírse”.
“En Trelew, por ejemplo, son un poco más fríos en el sentido de que les cuesta un poco más soltarse durante el show. Pero termina y están como ‘gracias, señor, por venir a mi ciudad, no tantos vienen para aquí’”, describió.
En cuanto a Comodoro Rivadavia, según Upstein la respuesta es mucho más directa y sin filtros, con una cuota de ironía que se convierte en parte del juego entre el público y el artista.
“El de Comodoro te dice ‘¡ey, gracias por venir, andate, no vuelvas!”, dijo el humorista con una voz evidentemente exagerada y graciosa.
También celebró, en su estilo cómico y picante, el orgullo de los habitantes de Puerto Madryn y la conexión que tienen con la identidad turística de la ciudad.
“El de Madryn está como ‘¡qué lindo que somos, Madryn! ¿Viste que lindo? Vas a ver a las ballenas, qué lindas que son las ballenas, sí, sí, hay cachorritos de ballenas’”, bromeó.
Su cruce con el intendente de El Hoyo
La buena onda entre Upstein y la gente de Chubut ya había ofrecido un intercambio divertido cuando el artista anunció en sus redes sociales la gira que a fines de 2025 lo llevaría por primera vez a Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Trelew.
En esa oportunidad, hizo referencia a la localidad chubutense de El Hoyo y recibió una inesperada respuesta del intendente del pueblo.
“Esta semana voy a Chubut (Comodoro, Trelew y Madryn) y me escribieron para que vaya a otras ciudades de la provincia como Paso del Sapo y El Hoyo. El año que viene voy a esas ciudades sí o sí. Por las risas nomas; ni me importa si viene gente”, anunció Upstein en su cuenta de X, en un posteo que rubricó con un ejemplo de cómo podría ser la promoción del espectáculo: “Esta noche show en EL HOYO”.
Menos de 24 horas antes, el intendente César Salamín le contestó: “Hola, Lucas, vi que tu sueño es conocer El Hoyo. No sos el único: mucha gente pasa toda su vida sin animarse a descubrirlo de verdad”.
“La pregunta es: ¿te animás a actuar en El Hoyo? Porque todos dicen que sí… pero cuando llega el momento les agarra pánico escénico”, continuó el jefe comunal.
Con humor e hidalguía, Upstein contó después: “Se ha comunicado conmigo César Salamín, el intendente de El Hoyo. Me parece que si sigo así voy a terminar con Salamín en El Hoyo”.
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