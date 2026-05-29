Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado cancelaron una de las fechas en Chubut: qué pasa con las entradas

Se anunció en redes. Los que tengan tickets podrán ir al otro show en Comodoro Rivadavia o pedir el reembolso.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y el Indio Solari anunciaron un nuevo show en Comodoro Rivadavia.

La esperada primera visita de la historia de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado a la Patagonia finalmente no tendrá dos fechas sino solo una.

La banda del Indio Solari confirmó la cancelación de una presentación en Comodoro Rivadavia e informó qué ocurrirá con las entradas que ya estaban vendidas para ese show en Chubut .

Cuando se anunció la actuación de Los Fundamentalistas en el Predio Ferial municipal de Comodoro Rivadavia , la fecha original fue la del sábado 6 de junio.

Posteriormente, debido a la enorme demanda de localidades para ese show, la banda agregó una segunda fecha, el domingo 7.

Los fundamentalistas del aire acondicionado Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado actuarán el 6 de junio en Comodoro Rivadavia.

Sin embargo, la agenda de fin de semana completo en Chubut con los músicos del Indio Solari duro poco, y ahora se confirmó que la presentación del domingo 7 de junio fue cancelada.

Problemas de logística

En un comunicado dado a conocer a través de las redes sociales, la organización explicó que “por cuestiones de logística, el show del domingo 7 de junio fue unificado con el show del sábado 6 de junio”.

Según indicaron, el cambio de planes tiene que ver con temas vinculados al traslado del equipamiento técnico necesario para el armado de los shows, en la gira nacional que lleva a cabo la banda.

Con respecto a los tickets ya vendidos para el segundo concierto, el mensaje indica que “todas las entradas del domingo serán válidas automáticamente para el sábado, sin necesidad de realizar ningún trámite”.

Los que quieran devolver entradas

También se informa que aquellos que quieran devolver entradas y las hayan adquirido en puntos de venta podrán hacerlo en el mismo lugar donde las compraron, con el martes 2 de junio a las 15 como fecha y horario límite para solicitar el reembolso.

Por entradas agotadas, Los Fundamentalistas tocarán el 12 de diciembre. Por primera vez sonarán los temas de los Redondos en la Patagonia.

Si alguna persona tuviera inconvenientes relacionados con este cambio de planes, pidieron que se comunique por mail escribiendo a [email protected].

Desde la producción del evento señalaron que continuarán informando cualquier novedad a través de los canales oficiales de la banda.

La larga espera de la Patagonia

La del sábado 6 será la primera actuación en la Patagonia de la banda que desde 2019 interpreta canciones propias y de la era de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sin la presencia de su líder quien, debido a sus problemas de salud, a partir de entonces participa de manera “virtual”, con voces y videos pregrabados.

Tampoco los Redondos actuaron nunca en escenarios del sur argentino.

En diciembre de 2023, un simple emoji de corazón puesto por Los Fundamentalistas como respuesta a un pedido de que actuaran en Río Negro abrió las expectativas de que llegaran con sus shows al Alto Valle, pero en definitiva eso nunca se concretó.

Se desconoce la lista de temas que harán en Comodoro, pero una pista cercana la puede dar la que tocaron el 23 de mayo en Jesús María, Córdoba.

Allí hicieron 33 temas -27 más seis bises- incluyendo una veintena del repertorio de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y cerraron a todo trapo con la seguidilla Un ángel para tu soledad / Mi genio amor / Juguetes perdidos / Mariposa Pontiac - Rock del país / Flight 956 / Había una vez… / Ji ji ji.