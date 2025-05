El Indio Solari confirmó un nuevo show: qué día y dónde tocarán Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

A principios de 2023, Carlos el Indio Solari comunicó su retiro de los escenarios. Por entonces, el cantante y compositor tenía 74 años y contó que “el Indio no tiene ganas de hacer directos, tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera. No estoy sufriendo ni penando, no extraño el escenario. De vez en cuando, cuando los veo a los chicos, me agarra una cosita, pero no es un drama”. De todos modos, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado –la banda que él creó en 2004- volverá al ruedo. ¿Cuándo y dónde será el nuevo show?