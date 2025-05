¿Qué pasa en el CPEM 25? Denuncian que alumnos solo tuvieron dos semanas de clases

Además, los padres aseguraron que la institución no tiene fecha de reapertura y que no reciben información oficial por parte de las autoridades educativas.

Felisa, madre de un alumno de tercer año, relató en diálogo con LU5 la situación que atraviesan las familias: “Desde el incendio no se puede ingresar al edificio. Los chicos no tienen ni clases presenciales ni virtuales. Solo se manejan con trabajos prácticos que suben a la plataforma Lazos o que pueden retirar en una fotocopiadora del barrio. Pero eso no reemplaza de ninguna manera una jornada de clases”.