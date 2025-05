Jeremy Renner, el actor que estuvo cerca de la muerte, realizó una reveladora confesión sobre ese momento

En ese sentido, expresó: “No ves nada más que lo que está en tu mente. Eres los átomos de quien eres. El ADN".

"Tu espíritu es... es la descarga de adrenalina más alta. Pero la paz que lo acompaña es magnífica. Es tan mágica. Y no quería volver. Lo recuerdo, y volví y estaba muy enojado", reconoció el también músico californiano, de 54 años.

Jeremy Renner: “Mierda, he vuelto”

El actor que saltó a la fama con su participación en Vivir al límite (The Hurt Locker), en 2008, y que se transformó en uno de los artistas más reconocidos de Hollywood en la segunda década de este siglo, incluso convirtiéndose en el heredero de la franquicia de Jason Bourne, contó que estuvo "ausente” durante unos minutos.

“No importa si fueron cinco minutos, dos o diez, pero regresé y volví a ver el globo ocular", comentó. Y agregó: "Pensé: '¡Mierda! He vuelto'".

Renner tomó conciencia allí que seguía con vida. "Vi mis piernas. Pensé: 'Sí, me va a doler después'. Y pensé: 'Bueno, déjenme seguir respirando'", recordó.

Jeremy Renner.jpg Jeremy Renner se transformó en uno de los artistas más reconocidos de Hollywood en la segunda década de este siglo.

La extrema experiencia lo llevó a escribir un libro titulado “My Next breath” (Mi próximo aliento), donde cuenta la historia del accidente casi fatal ocurrido en el Año Nuevo de 2023.

Allí, según la editorial que publicó el texto, manifestó lo que aprendió sobre la fuerza interior, la resistencia y la esperanza mientras superaba obstáculos insuperables para recuperarse.

En esa dirección se expresó también en el podcast, donde la estrella de 'Alcalde de Kingston' aseguró: "Voy a vivir la vida a mi manera. Y para nadie más", dijo.

Cómo fue el accidente que dejó a Renner al borde de la muerte

Durante la celebración del Año Nuevo de 2023 la vida cambió para siempre para Renner. El actor y su sobrino, Alex Renner, salieron hacia el frente de la casa para correr la nieve del camino con un tractor.

Tras perder de vista a su familiar, Jeremy descendió de la máquina, pero olvidó cumplir un paso fundamental. “‘Antes de salir de la cabina del conductor accione el freno de mano’, reza el manual. Pero yo no lo hice. Ese pequeño pero monumental desliz cambiaría el curso de mi vida para siempre”, contó el artista.

Luego, señaló: “Era totalmente consciente de lo que estaba ocurriendo. Sabía que estaba bajo la máquina. Sabía que tenía el cráneo partido como una sandía”, dijo acerca del incidente que, además de esa tremenda herida en su cabeza, le provocó la fractura de más de 30 huesos.

Jeremy Renner La estrella de Hollywood estuvo en estado crítico a inicios de 2023, luego de sufrir un grave accidente con una máquina quitanieves.

“Ya en el suelo me di cuenta de lo que estaba ocurriendo. Contuve la respiración mientras la sangre se me agolpaba en la cara y sentía un mareo muy intenso. Allí tumbado y noqueado sabía que no podía escapar al avance de la quitanieves”, repasó.

Poco más de dos semanas después del accidente, y luego de superar un estado extremadamente crítico, Renner volvió a su casa de Nevada.

“Fuera de mi niebla mental en recuperación, estaba muy emocionado de ver el episodio 201 con mi familia en casa”, tuiteó el 16 de enero de 2023 acerca del estreno de la nueva temporada de su programa, “Mayor of Kingstown”.