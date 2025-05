"Te voy a meter un tiro": a los gritos y con un arma fue a reclamar por la música alta

Un adolescente de 16 años vivió minutos de terror cuando un vecino enfurecido apareció en su casa: " 50 lucas me sale que te metan un tiro, imbécil”, gritaba. Todo quedó grabado.

Una discusión que se salió de control

Todo ocurrió en una vivienda ubicada en Vicente López, donde un adolescente de 16 años escuchaba música a un volumen que, según su vecino, resultaba molesto. Sin mediar contacto previo, el hombre llegó en una camioneta RAM, descendió con actitud agresiva, se paró afuera de la casa y desde el portón comenzó a gritar.

vicente lopez2.jpg

“Abrime la puerta, me tenés la paciencia llena con la música. No la pongas más, ¿Está claro?”, gritó el acusado, visiblemente fuera de sí. La secuencia se volvió aún más preocupante cuando extrajo de la cintura una pistola semiautomática 9 milímetros con 13 municiones, y lanzó una amenaza directa: “Salí a la calle si tenés pelotas, pendejo. 50 lucas me sale que te metan un tiro, imbécil”.

El adolescente no salió, pero los vecinos que escucharon la discusión llamaron de inmediato a la policía. Algunas cámaras particulares captaron parte del episodio, lo que sirvió como prueba en la denuncia posterior.

Amenazas reiteradas y con nombre propio

De acuerdo con el informe policial, el agresor no solo apuntó al menor con insultos, sino que también hizo referencias directas a su familia. “El que va a tener quilombo es tu papá. Me ponés la música a las 6 de la mañana, a la 1. Te voy a hacer pedazos los autos y te voy a hacer pedazos a vos”, gritó frente a varios testigos.

Amenazó con un arma a un vecino por la música.mp4

Los vecinos señalaron que el hombre no vive en la misma cuadra, pero suele pasar por la zona. Algunos incluso afirmaron que ya había tenido enfrentamientos con otras personas por temas de ruido o tránsito, aunque sin llegar a este nivel de violencia.

La policía logró detenerlo poco después del hecho. En su poder se encontró el arma con la que intimidó al joven, además de requisar su vehículo, una camioneta de alta gama que fue trasladada a la comisaría.

Detención, investigación y conmoción en el barrio

Actualmente, el acusado permanece detenido mientras la Justicia avanza con la causa. Las pruebas reunidas incluyen el testimonio del adolescente, el relato de vecinos, imágenes de cámaras y el arma secuestrada.

El episodio dejó una sensación de temor en la comunidad. “Podría haber pasado cualquier cosa. No se puede reaccionar así porque alguien tiene la música alta”, comentó una vecina. Otros remarcaron la importancia de mantener la calma y recurrir a vías formales, como una denuncia por ruidos molestos, en lugar de actuar con violencia.

La familia del adolescente decidió no hacer declaraciones públicas por el momento. Sin embargo, allegados indicaron que el joven se encuentra en buen estado físico, aunque muy afectado por lo vivido.