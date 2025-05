De la plaza al estadio: el neuquino más escuchado en el mundo vuelve a casa para estallar el Ruca Che

Dice llegar y es inevitable preguntarse adónde, una pregunta que se extiende a toda una generación que busca, que intenta, que se rompe para ir a algún lado que no es este, que no es el que podemos ofrecer. Una generación que va muy rápido, que va sola, que a veces no sabemos acompañar, ni dimensionar.

Posiblemente para C.R.O llegar sea haberse convertido en lo que es hoy: un artista que tiene 4 millones de oyentes mensuales en Spotify; 3 millones de seguidores en Instagram y más de 2.600 millones de reproducciones en su canal oficial de Youtube.

Pero C.R.O es mucho más que un número, aunque hay que decir que es lo que mide, mueve y da impulso a todas las cosas; es mucho más que su éxito, que sin dudas es arrasador y del que además es inevitable sentirnos orgullosos como neuquinos, aunque más no sea por compartir la tierra.

C.R.O fue más lejos de las cifras y el lugar al que llegó es haberse convertido en un artista sólido, versátil, que va de género en género con soltura y seguridad; un talentoso y creativo que jamás reniega de su origen al que, por el contrario, aprovecha para forjar una forma, una identidad, que ahora despliega en escenarios de México, España o Estados Unidos.

De las plazas neuquinas al mundo

C.R.O empezó su carrera en 2013 en las plazas neuquinas, mientras en todo el país se convirtieron en nuevos potreros. En las plazas, los pibes tejieron una nueva cultura, en la que también hay equipo, solidaridad, sueño, pertenencia, ambición: esa pulsión de vida que es la esperanza, la posibilidad de conquistar un futuro donde no es fácil verlo con claridad, sólo que a fuerza de rimas. C.R.O es cría de esa etapa en la que el rap conquistó masivamente escena después de muchos intentos y que supo aprovechar para desplegar algo que ya le pertenecía: lucidez, una voz hipnótica y actitud.

No estaba solo, mucho de lo recorrido lo empezó a transitar junto a Homer el Mero Mero, su amigo de Cutral Co que conoció dando batalla, con el que más tarde fundaron BARDERO$ y a partir de ello salieron a la escena nacional para mostrar las complejidades y contradicciones de un territorio en sus canciones de barrio, heridas y resistencia, con la autoridad y el respeto que se habían ganado.

—¿Qué importancia tiene Homer en tu trayecto?

Es mi hermano, creo que los dos nos potenciamos el uno al otro en nuestras carreras y también en lo personal.

—Tu carrera es vertiginosa, pero también hay un laburo desde siempre. ¿Te impresiona el alcance que tiene?

Es sentir que hago las cosas bien —dice entre risas. —Me siento un privilegiado de tener el don de hacer música que es lo que más amo en esta vida.

Además de BARDERO$, C.R.O es parte de la MDB CREW junto a Franky Style, Chulu, Homer y Lil Troca. Pero con los años, también afianzó su propio recorrido que partió desde el boombap y que fue mutando desde su deseo y sus búsquedas, lo que le permitió demostrar cierto eclecticismo, flexibilidad, y una capacidad sorprendente de pararse en todo terreno sin perder lo esencial.

Malos cantores y vuelta a casa

Como CRO tiene 7 álbumes propios editados, además de los concretados con proyectos colectivos. En su carrera colaboró con artistas top a nivel mundial, como Bizarrap, Duki, Khea, Big One, Cazzu, Neo Pistea, FMK, Airbag, Rusherking, Lit Killah, entre otros. En la lista de sus canciones más escuchadas aparecen hARAkiri (Ft Duki), Ella es una g (FT Duki) y la Bizarrap Session 29, entre otras.

Su último disco "Malos Cantores" es una vuelta a sus orígenes, a la plaza, a lo verdadero, con la potencia de lo aprendido y mejorado en términos artísticos en la evolución de su carrera. Este año, el neuquino recorrió escenarios de Estados Unidos, México y otros países del continente. Se prepara ahora para seguir su gira mundial.

— ¿Qué implica volver a Neuquén? ¿Qué vamos a encontrarnos en el Ruca Che?

—Poder estar en el Ruca Che es un logro increíble. Neuquén es una fecha muy importante para mí, no es una más. Es volver a mi tierra y en un lugar tan emblemático donde pasaron muchísimos artistas. Por eso, hoy llegar ahí me llena de orgullo. Van a vivir un show increíble. La experiencia de Malos Cantores Tour en vivo fue una locura a lo largo de toda la gira y espero que el público de Neuquén lo reciba como la recibieron en todo el mundo. De los fans ¡qué te puedo decir!: solo que están locos y que son lo más. No puedo creer cada vez que me reciben. Me pasó en muchos países que fui por primera vez y realmente fue muy loco el recibimiento.

El sábado C.R.O viene a reencontrarse con los suyos, a compartir la cosecha de estos años con quienes lo vieron crecer y ganar muchas de las batallas. Llegar también es poder volver casa.