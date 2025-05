Violento vuelco en Ruta 51: un bebé entre los heridos que dejó el accidente

Tanto la mujer como el bebé fueron despedidos del rodado por la violencia del impacto . “Aunque todos estaban conscientes, fueron los que se trasladaron con mayor urgencia al hospital local de Centenario”, indicó Jorquera. Hasta el momento, no hay un parte médico oficial: “Sabemos que están en el hospital, pero aún no hemos sido informados sobre su estado de salud. Se les van a hacer exámenes más rigurosos por haber sido despedidos del vehículo”, agregó.

El tránsito en el sector no se encuentra interrumpido. “Está circulando con normalidad. Estamos a la espera de la grúa para poder trasladar el vehículo”, señaló el subcomisario.

En cuanto a las causas del siniestro, Jorquera explicó que “si bien las pericias van a determinar la velocidad y otros factores, el problema central es la rotonda. Los conductores se la encuentran de golpe, intentan esquivarla y terminan volcando. No es el primer caso que tenemos en esa zona”.

El subcomisario también remarcó que, aunque la señalización está en condiciones, la falta de iluminación representa un peligro constante. “Es un sector donde no hay luz artificial durante la noche. Está bien señalizado, pero sin iluminación y con velocidad, se vuelve riesgoso. Es común que haya vuelcos en esa zona”, afirmó. En este caso, estimó que la Partner dio “mínimo dos vueltas” antes de quedar detenida.

Los conductores transitan con luces altas por la Ruta 51

Por su parte, Patricio Álvarez, jefe de Bomberos de Centenario, también detalló en declaraciones a LU5 las condiciones del lugar: “La rotonda tiene una especie de bajo, y además hay un poste de tendido eléctrico que ya es casi tradicional que lo pasen por arriba, porque está en plena línea del radio de giro de un vehículo”.

Álvarez dijo que al lugar acudió una ambulancia de un servicio privado perteneciente a YPF, que brindó las primeras atenciones a la mujer, el bebé y su esposo. También intervino una unidad del hospital Natalio Burd, que completó el traslado al hospital de Centenario. “Una de las personas presentaba un fuerte dolor en la cadera”, señaló.

Sobre la peligrosidad del diseño vial, el jefe de bomberos fue contundente: “En una rotonda, la velocidad de giro debe ser de 20 kilómetros por hora, pero en muchos casos no se respeta. Y las rotondas de la Ruta 51 son históricamente cerradas, lo que agrava la situación si no se reduce la velocidad”. Además, remarcó la falta de iluminación como un problema constante: “La mayoría de los conductores transitan con luces altas porque no hay luz artificial en la zona”.