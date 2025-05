Una modelo de Only Fans terminó internada por un polémico desafío: de qué se trataba

Annie confesó que sufre de endometriosis y que horas después del desafío, comenzó a tener mucho sangrado y la llevó a realizarse algunos estudios médicos. " No estoy muy bien, he estado sangrando mucho desde el desafío" , comentó en sus redes sociales al mismo tiempo que agregó no estar segura si su condición médica contribuyó al problema o si fue una consecuencia directa del desafío.

En una entrevista con el medio US Weekly, comentó: "No me encuentro muy bien, he estado sangrando mucho desde el reto. "Definitivamente tenía la herida un poco en carne viva ahí abajo, y me hice un pequeño corte", agregó la joven modelo.

Pese al dolor que experimentó, la australiana reconoció que fue "bastante fácil" y superó su propio récord de 24 hombres en un día. "Creo que 583 hombres en un día no son muy buenos para tu cuerpo", expresó en su Instagram.

Muchos hombres que participaron del desafío fueron duramente criticados, pero la misma Knight salió en defensa de ellos: "Realmente me molesta ver cómo atacan a los chicos y son tan crueles con ellos, me siento bastante protectora, y cuando veo todos estos comentarios negativos hacia ellos, realmente me afecta", aseguró.

"Pareciera que la gente se tensiona mucho con esto. Al final del día, estos hombres solo quieren tener sexo. Dios no lo quiera, un hombre tiene sexo. Y yo estoy proporcionando un servicio gratuito", explicó en defensa de los hombres.

Una tendencia entre modelos de Only Fans

El caso de Bonnie Blue, estrella de la plataforma de contenido sexual, generó gran visibilidad y el intento de modelos de todo el mundo que quieren romper su récord. La joven de 25 años se acostó con más de 1000 hombres en tan sólo 24 horas.

"Ninguno de los hombres se fue a casa decepcionado a diferencia de cuando están con sus esposas", indicó la modelo en un video que realizó luego de su 'hazaña', que se viralizó rápidamente, superando los 3 millones de visualizaciones y más de 2000 comentarios, debido a la polémica que se generó en las redes sociales.

Otro caso que causó revuelo tiempo atrás fue el de Lily Philips, de 23 años, quien se acostó con 100 hombres en un día. La joven británica dejó la universidad para dedicarse a la industria del contenido para adultos. "La gente piensa que es algún tipo de trauma o que he sufrido abuso o que me están obligando a hacer esto y eso no es cierto", indicó la modelo en una entrevista con el diario The Sun.