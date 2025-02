Filtran mensajes hot entre modelo de Only Fans con Iker Casillas y Joaquín Sánchez

Tras el escándalo que se generó entre Claudia Bavel y el ex arquero del Real Madrid, ahora apareció un chat con el ex jugador leyenda del Betis. Los chats.

Por estas horas el fútbol europeo está en boca de todos y no precisamente por un partido dentro del campo de juego, sino por la filtración de los escandalosos chats que vinculan a una modelo de la plataforma Only Fans y los exfutbolistas Iker Casillas y Joaquín Sánchez , de Real Madrid y Betis, respectivamente.

Los mensajes entre la modelo de Only Fans y exfutbolistas españoles

Durante esa estancia en la Ciudad Condal, Joaquín intercambió mensajes con la modelo que sube contenido a la plataforma para adultos en los que insinuaron un posible encuentro, aunque este nunca llegó a concretarse.

De acuerdo con la información revelada, el primer contacto entre Joaquín-Arte y Bavel se produjo en diciembre de 2023, cuando Sánchez reaccionó a una de sus fotografías en redes sociales. “Me quedé anonadado con la foto”, escribió él. A lo que Bavel respondió: “Pues era suave”.

La conversación continuó en enero de 2024, cuando Bavel le preguntó si le había escrito antes. Joaquín le explicó que le había enviado un mensaje para avisarle de que viajaría a Barcelona. Sin embargo, fue en agosto de ese año cuando la interacción entre ambos coincidió con el viaje del ex jugador para gestionar el fichaje de Vitor Roque.

El 20 de agosto de 2024, Sánchez contactó nuevamente a la modelo. “¿Por dónde andas? He estado todo el día de reuniones”, escribió el futbolista con pasado en la Fiorentina. ¿Qué respondió Bavel? “En casa, amor, ¿y tú?”. Joaquín detalló que acababa de llegar al hotel y que había considerado salir a tomar algo, pero que ya era tarde. “Nunca es tarde”, insistió la modelo. “Si te apetece una copita me la tomo”, añadió Joaquín.

Los mensajes íntimos entre la modelo de Only Fans que vincularon con Iker Casillas y otra figura del fútbol.mp4

El encuentro, sin embargo, no llegó a producirse. “Estoy con un colega y me da cosa dejarle aquí”, explicó Joaquín en un momento de la conversación. A pesar de ello, minutos después dejó abierta la posibilidad: “Te iba a decir de tomarla aquí tranquilitos, pero ya es tarde. El día que coincidamos será de órdago”.

En la continuidad del diálogo entre ambos, Bavel rechazó la propuesta: “Amor, es que no te conozco como para irme a tomar algo a tu habitación”, a lo que el ex jugador de 43 años le dijo una frase en la misma línea: “Me pasa lo mismo, por eso no te lo he dicho”. A pesar de eso, la modelo mostró su decepción por no haberse visto en persona. “Me da pena no conocernos, y más estando tan cerquita”, comentó. “Bueno, habrá más momentos para echar un rato y reírnos”, cerró él la conversación en un tono distendido.

Hacia el final del intercambio, la conversación subió de tono con un comentario de Bavel que dio que hablar en la prensa. “Jope, es que me has dejado con todas las ganas. Me tendré que tocar. Busca una solución para vernos”. El ex futbolista, que una vez retirado se transformó en presentador en la TV española, respondió con una promesa ambigua: “Estoy en ello”. Ahí concluyó el chat filtrado entre ambos.

Hay que destacar que la filtración de estos mensajes se produce en un contexto personal especial para Joaquín, quien recientemente renovó sus votos matrimoniales con Susana Saborido en una ceremonia en Las Vegas. La pareja, que lleva casi dos décadas unidas en matrimonio, celebró la ocasión junto a sus dos hijas, Daniela y Salma, de 18 y 14 años, respectivamente.

Iker Casillas infraganti con la modelo de Only Fans

La revelación de los mensajes entre Joaquín y Bavel se suma a la controversia que rodea a la modelo y su supuesta relación con Iker Casillas. En las últimas semanas, el exarquero del Real Madrid negó cualquier tipo de acuerdo con Bavel y anunció que iba a iniciar acciones legales tras la filtración de sus charlas privadas.

Claudia Bavel, Only Fans.jpg La modelo de Only Fans ya había protagonizado un escándalo con el ex futbolista Iker Casillas.

El periodista Martín Bianchi, de la revista ¡Hola!, señaló que la influencer poseería material comprometedor de Casillas y que su estrategia de negación podría haber sido un error. “Claudia Bavel ha enseñado mensajes con Iker Casillas en televisión, pero también hay fotos. Hay mucho material y yo creo que Iker se ha equivocado con ese comunicado porque dice que todo es mentira”, afirmó el editor.

El escándalo se intensificó cuando la revista Diez Minutos publicó imágenes de Casillas y Bavel en el mismo hotel antes y después de un evento con ex compañeros de Iker en la Casa Blanca como Luis Figo y Míchel Salgado. Posteriormente, la modelo aseguró en televisión que ambos mantenían una “relación abierta” y lo calificó de “tacaño y poco generoso”.

En respuesta, el portero campeón del mundo en Sudáfrica 2010 emitió un comunicado denunciando lo que consideró una vulneración de su privacidad y su honor. “No todo vale para ganar audiencia. No todo vale para obtener un lucro fácil o una fama tan efímera como inmerecida a mi costa”, escribió Iker.