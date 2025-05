"Dejen de viajar a Venezuela, es un peligro", la dura advertencia a los argentinos

"Dejen de viajar a ese país, es un peligro . Los toman de rehén", así lo indicaron a Infobae fuentes del Gobierno Nacional, aunque no dieron mayores precisiones sobre este mensaje.

El argentino detenido, que Clarín identificó como Pablo Carrasco, un investigador de ciberseguridad, se suma a Nahuel Gallo, gendarme que fue arrestado en diciembre en Venezuela y poco se sabe de cómo se encuentra.

image.png El ministro de Venezuela, Diosado Cabello, que confirmó la aprehensión de un argentino y otros dos extranjeros.

"Estamos investigando desde el primer minuto, pero la situación es muy complicada porque las relaciones diplomáticas y consulares están absolutamente cortadas", indicaron desde el gobierno.

"Desde que anoche Diosdado Cabello hizo pública la captura, estamos trabajando intensamente para identificar al argentino", señalaron fuentes del Poder Ejecutivo Nacional.

Por otro lado, indicaron que "es un disparate" pensar que el nuevo argentino detenido formaba parte de un plan conspirativo. "Todavía estamos esperando que muestren las pruebas del intento de magnicidio en el que dijo Maduro que participó del gendarme", agregaron.

Las altas fuentes allegadas al presidente Javier Milei explicaron que "tratan de tomar rehenes para negociar" y que "los tres detenidos pertenecían a una empresa de ciberseguridad que estaban realizando un contrato privado".

image.png Cabello indicó que, hasta el lunes, las fuerzas habían detenido a 38 personas acusadas de ser "mercenarios".

Esta no es la primera vez que desde el Gobierno se realiza la recomendación de no viajar al país venezolano. Tras la detención del gendarme Gallo, Manuel Adorni en conferencia de prensa recomendó no viajar a Venezuela al sostener que en ese país "impera la dictadura"

"Uno se acerca a una dictadura cruel como es la de Maduro o como es el régimen chavista, y eso conlleva un peligro inherente al acercamiento de esa dictadura", aseguró el vocero presidencial.

Quién es el segundo argentino detenido en Venezuela

Según indicaron fuentes oficiales al diario Clarín, el hombre detenido es Pablo Carrasco, quien viajó al país que se encuentra bajo el régimen de Maduro para participar de una conferencia de ciberseguridad. Carrasco, trabajaría en el área de seguridad informática junto a los otros dos detenidos, un búlgaro y un español.

Al parecer Carrasco aunque es argentino también tiene un pasaporte italiano y con ese mismo es que entró a suelo venezolano.

image.png

"Carrasco viajó a Caracas desde Bogotá a hacer una 'capacitación de bancaria' como empleado de la empresa estadounidense 99 Hat. En Colombia residiría la pareja del argentino", informó el medio.

Qué dijo el ministro de Venezuela sobre el argentino detenido

Según indicó el ministro venezolano Diosado Cabello este miércoles por la noche, los extranjeros que fueron detenidos estaban involucrados en un supuesto "plan conspirativo" contra las elecciones regionales y parlamentarias del próximo domingo. A su vez, señaló que el español estaría involucrado a "mafias del narcotráfico".

Al aire de su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el ministro dijo que en un operativo en alta mar fueron detenidas dos embarcaciones en la que fueron capturados: un ciudadano búlgaro, un español y un argentino, quienes estaban en una embarcación con un cargamento de 200 kilos de pólvora.

Esta detención se sumaría a la detención de otros 17 extranjeros, que según Cabello, habrían intentado sabotear los comicios mediante actos violentos. En total, se detuvo a 38 personas a las cuales se las acusó de "mercenarios".