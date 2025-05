Juan Peláez le confesó a los radicales por qué se fue del gobierno de Rolando Figueroa

Por lo que se puede escuchar en el audio que circula entre radicales y dirigentes de otras fuerzas partidarias, el pensamiento de Peláez dista mucho del tono y los modos que eligió cuando se despidió del Ejecutivo que conduce el gobernador Rolando Figueroa.

Juan Pelaez Rolando Figueroa.jpg

Algunas personas consultadas sobre la veracidad de esos dichos que circulan desde hace dos semanas explicaron que “se trató de una especie de balance que hizo Juan sobre su experiencia dentro de Neuquinizate”.

En el audio en cuestión el ex subsecretario de Producción e Industria de la provincia da un pormenorizado detalle de los orígenes de Neuquinizate y su participación como “integrante originario”.

Un audio que traerá cola

Peláez rememoró su intervención anterior ante la Convención partidaria. “En la última reunión que tuvimos acá, expresé con claridad que estaba conforme con la gestión, pero no con el modelo político. Lo dije abiertamente, siendo funcionario, porque era necesario hacerlo en ese marco, en el de la gestión”, sostuvo Peláez.

“Hay logros visibles: los medicamentos se compran a mejor precio, los hospitales están abastecidos, se construyen y arreglan escuelas. Hay una presencia más firme del Estado y ya no vemos aquella dilapidación de recursos que había antes, como el uso excesivo de camionetas o celulares oficiales. En ese sentido, reconozco una mejora”, agregó.

Pero quizás la parte que más llamó la atención del auditorio de aquel 10 de mayo fue cuando Peláez dio su visión sobre la política de Figueroa.

“El modelo político no cambió. Y eso, sinceramente, me preocupa. En una charla reciente, volví a decirlo: el modelo sigue siendo el mismo. Y eso es lo que, en definitiva, me lleva a tomar distancia”, explicó el dirigente radical, confirmando que su salida del gobierno no fue consensuada y mucho menos, en buenos términos.

Entre la coherencia y el excremento

En el último tramo de su intervención, Peláez trata de explicar que en todo momento se mantuvo “coherente y leal”.

“No actué de mala fe. Si uno observa el recorrido, hubo coherencia. Por eso hice este repaso histórico, recordando incluso aquellos años de interna con Pechi Quiroga cuando todo indicaba que la línea debía ser con Jorge Sapag, con Mariano Gaido, con otros. Hubo una línea de pensamiento que siempre sostuve. No dije una cosa e hice otra”, enfatizó.

SFP Juan Pelaez Secretario de produccion (7).JPG Sebastián Fariña Petersen

Y continuó con su exposición al decir “¿Me cagaron? Tal vez. Yo esperaba otra cosa. Esperaba un cambio real: que cambiaran los fiscales, que se transformara la lógica del Estado, que el Tribunal de Cuentas dejara de ser una herramienta de disciplinamiento político. Pero vemos lo contrario. Un ejemplo claro: cuando se armó escándalo por una canchita de fútbol vinculada a Gerardo Gutiérrez, el Tribunal de Cuentas salió con todo. Pero después, el tema desapareció”.

Lamento y despedida

“Esa dinámica de hostigar a los opositores —o incluso a quienes podrían llegar a serlo— ya la conocíamos. Antes la practicaban los azules. Pero ahora lo vemos con una profundidad más inquietante. Y lo digo con preocupación: lo que está pasando es delicado. La realidad política es delicada. Y sinceramente, ya no puedo seguir participando de esto”, concluyó Peláez.

Llama la atención la forma crítica con la que el ex funcionario de Neuquinizate salió a tomar distancia de un modelo político que lo tuvo como un actor principal, pero del que nunca se lo escuchó renegar en público como lo hizo ante su auditorio radical. Quizás la “Tabula Rasa” prometida por el triunfante, concejal electo de CABA, Manuel Adorni, esté cosechando los primeros adeptos en Neuquén.

Por los dichos de Peláez, esto sería muy posible, pero no se trataría del único caso.