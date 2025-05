Estafa con planes sociales en Neuquén: confirman que Ricardo Soiza seguirá con prisión domiciliaria

En la audiencia de revisión, la defensa planteó que el juez de garantías no respondió en aquella audiencia a su solicitud de dictar la libertad de su asistido, argumentando que no existen riesgos procesales vigentes, ya que el riesgo de entorpecimiento de la investigación ya no existe porque la fiscalía ya cuenta con toda la prueba necesaria y la causa ya fue elevada juicio.