Figueroa inauguró tres escuelas en el interior de la provincia

En los dos primeros años de la gestión el gobierno provincial tiene previsto ejecutar más de 40.000 metros cuadrados de obras escolares, con una inversión de más de 50 millones de dólares. También se contempla sumar otros 45.000 metros cuadrados, ya licitados o a licitar en los próximos meses.

Figueroa dijo que es “es muy importante que otorguemos esta gran oportunidad a las generaciones futuras a través de la educación”.

escuela caviahue.webp

“Ver la carita de tantos niños con la ilusión de poder estudiar mejor y tener más oportunidades engloba una jornada maravillosa”, aseguró el gobernador y agradeció “la paciencia y las ganas de los chicos, pero también el compromiso, las ganas y el respaldo de los docentes y sus directivos, que le han puesto absolutamente todo y en cada una de las escuelas rurales y urbanas hacen el gran esfuerzo por educar a nuestros niños”.

Destacó la relevancia del programa provincial de becas Gregorio Álvarez y recalcó que “estas 169 becas que existen en los parajes aledaños dan la herramienta y la oportunidad a muchos chicos para que puedan estudiar”. “Eso no existe en otros lugares del país”, remarcó.

Caviahue

Por otra parte, junto a la ministra de Educación, Soledad Martínez y el intendente Oscar Mansegosa, Figueroa dejó inaugurado el nuevo edificio del CPEM 74 de Caviahue, que funcionaba en el edificio de la escuela primaria n° 164 que se incendió el año pasado.

Tiene una matrícula de 88 estudiantes con la orientación de Bachiller con especialidad en Servicios Turísticos, mientras que en horario nocturno funciona para adultos. La construcción del nuevo edificio, ubicado en Las Lengas 550, se encontraba paralizada al inicio de la actual gestión provincial y fue reactivada a mediados del año pasado.

El gobernador puso el acento en la actitud de la comunidad de Caviahue luego de ocurrida la destrucción de la escuela. “Cuando el pueblo de Caviahue vio que su escuela se prendió fuego no se quedó en la tragedia y no bajó los brazos. Los alumnos, los profesores, con su director a la cabeza tuvieron paciencia y esperanza; no se quedaron en la queja, no se quedaron en el llanto. Fue un duro golpe hacia todos nosotros, pero la comunidad nos dio una lección, la de salir adelante”.

escuela caviahue 1.webp

Neuquinidad

Sostuvo que “La neuquinidad es esto, es ponernos de acuerdo en qué debemos edificar para vivir de otra manera. La neuquinidad es hacer obra pública, porque si no existe la obra pública, ¿quién va a hacer obras en nuestros pueblos? ¿Quién va a pensar en el pavimento hasta Copahue? ¿Quién va a pensar en esta escuela?, ¿Quién va a pensar en una obra en el norte neuquino o en la escuela de Huaraco, si no es el Estado? Entonces dijimos, lo hace un Estado presente”.

El mandatario reiteró el compromiso de seguir invirtiendo en la infraestructura que falta en la provincia y en forma paulatina, y sostuvo “lo que priorizamos es la inversión más importante que tiene que hacer un Estado, que es la educación”, teniendo en cuenta que es la forma de generar igualdad. En ese sentido, reiteró que esa inversión debe comenzar “desde la primera infancia y el enfoque que tenemos que dar a la primera infancia es fundamental”.