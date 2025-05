Vaca Muerta: el Gobierno firmó un convenio con 10 empresas para hacer la Circunvalación Petrolera

convenio circunvalacion petrolera Rolando Figueroa.webp

La nueva obra -denominada Circunvalación Petrolera- será ejecutada por las diez empresas operadoras con financiamiento privado mediante constitución de un fideicomiso y, una vez finalizada, se entregará a la provincia mediante una donación con cargo.

Esta obra permitirá la descongestión de la ruta provincial N° 7, derivando todo el tránsito pesado y de cargas especiales por esta nueva conexión pavimentada, mejorando la seguridad vial en las zonas próximas a San Patricio del Chañar y Añelo.

El gobernador destacó el trabajo en equipo con las empresas y aseguró que mejorar la infraestructura vial permitirá “ser mucho más eficientes” a las compañías que operan en Vaca Muerta. “El no pavimentar las rutas nos lleva a que al año se pierdan alrededor de 50 millones de dólares y alrededor de 20 millones de dólares porque el paso por Añelo es lento y se demora mucho”, detalló.

Dijo que es “es muy importante la posibilidad de hacer una circunvalación a Añelo donde el Estado también se involucra, no es que mira para otro lado”. “Ya más de 20 kilómetros los estamos haciendo con una muy buena calidad en la pavimentación. Es una gran inversión”, señaló y aseveró: “Todos juntos tenemos que poder desarrollar esto”.

Figueroa explicó que a partir de la conformación del fideicomiso se harán los trabajos en “ruta 8, Camino de la Tortuga, ruta 17 y eso nos va a permitir hacer la circunvalación a Añelo, pero a su vez alivianar la ruta 7, que nosotros también la tenemos que mejorar”.

convenio circunvalacion petrolera 5.webp

Sobre el financiamiento de las obras, el gobernador informó que la provincia licitará una serie de peajes y que la inversión que ahora realizan las empresas “se toma a cuenta del pago de los peajes”. “Ustedes nos ayudan en poder lograr esto, pero de ninguna manera le estamos pidiendo que sea regalado. No es que la industria nos está regalando una ruta acá, nos está ayudando a que nosotros podamos tener una ruta, cobrando peajes de manera anticipada”, añadió.

Neuquén post Vaca Muerta

“Tenemos que planificar otras rutas y otras cosas para que no sólo le sirva a la industria, sino para que nos quede en el Neuquén post Vaca Muerta”, afirmó y consideró que “es fundamental que entre todos podamos trabajar en tener un tren hasta Añelo en una primera etapa. Nos permitiría alivianar las rutas, optimizar, tener un traslado mucho más seguro de las personas y mejorar los costos en las cargas”.

“Más allá de este hecho histórico, estoy muy agradecido de poder trabajar en conjunto”, aseguró el gobernador y agregó: “Le agradezco mucho a la industria porque hemos podido acordar no sólo en un kilómetro de ruta o varios, sino en kilómetros de oportunidades que queremos los neuquinos, con la real edificación del post Vaca Muerta que son las becas Gregorio Álvarez”.

Destacó la colaboración de las compañías para esa política educativa y recalcó que “hoy estamos llegando a cerca de 25.000 jóvenes neuquinos que tienen una beca con un aporte importante de la industria y de la provincia”. “Ojalá que este compromiso se renueve año a año”, dijo.

convenio circunvalacion petrolera 2.webp

“Con la industria estamos logrando esto: poder lograr esta infraestructura física, pero también poder formar a los ingenieros, que ojalá sean mucho mejores que los que hoy están sentados acá y que visualicen la próxima etapa de Vaca Muerta, la del GNL”, manifestó el gobernador.

“Muchos dicen que a Neuquén le va bien porque existe Vaca Muerta, pero en realidad Vaca Muerta es simplemente una roca con recursos”, expresó Figueroa y destacó que para lograr desarrollar la potencialidad del proyecto “tiene que trabajar mucho el sector privado y también el sector público”. “Hay que desarrollar toda una infraestructura para que esa roca pueda ser un proyecto económico y tiene que ser sustentable en el tiempo”, dijo.

“Si el sector público no se desarrolla, no invierte, no genera una capacidad instalada y la infraestructura adecuada, si no existe paz social, esto no se puede realizar”, señaló y concluyó: “La provincia cobra sus regalías, con esas regalías realiza inversiones, con esas inversiones hemos logrado la paz social y también estamos proyectando el Neuquén post Vaca Muerta. Ahora, si no visualizamos de qué manera podemos ser eficientes para que a la industria le vaya bien y poder trabajar en conjunto, esto no va a funcionar”.

Por su parte, el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig expresó: “Es para nosotros un día de alegría porque se plasma un trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo” y destacó la labor en esta iniciativa de los ministros de distintas áreas, de Vialidad provincial, del EPEN, de los intendentes de San Patricio del Chañar y de Añelo y de la Fiscalía de Estado.

convenio circunvalacion petrolera 3.webp

“Es muy importante esto, es poder unir lo público con lo privado. Que las empresas entiendan que estas obras de infraestructura son fundamentales para Neuquén, porque van a contribuir al desarrollo de la provincia y, por supuesto, al desarrollo de sus actividades”, sostuvo y agregó: “No podemos concebir que la actividad hidrocarburífera se pueda desarrollar si no hay una infraestructura adecuada. Cuando hablamos de infraestructura, hablamos de todo lo que representa infraestructura; escuelas, hospitales y centros asistenciales”.

Obra estratégica

El vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF, Lisandro Deleonardis indicó que se trata de “una obra muy importante, y que es estratégica, importante y prioritaria para la provincia y sobre todo para nuestra operación”.

Señaló que esta esta iniciativa es “el producto de un trabajo en conjunto, de una mesa que instalamos para compartir visiones, preocupaciones y desarrollos, donde tuvimos en cuenta todas estas particularidades y este Memorándum de Entendimiento refleja el compromiso que tenemos todas las operadoras con el desarrollo de la provincia, con el desarrollo del país, con planes de inversiones, con compromisos para el resto de los temas que hay que atender, educación, seguridad, entre otros”.

convenio circunvalacion petrolera 6.webp

“Esta obra resuelve varios temas, principalmente un tema de seguridad, un tema de productividad que es muy importante, porque es no solo el transporte de productos, sino también de personas. Y también creo que mejora la calidad de vida de todos nosotros y de los empleados”, dijo.

Por las empresas firmaron Lisandro Deleonardis, vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF; Pablo Bizzotto, CEO de Phoenix; Matías Weissel, director de operaciones de Vista; Ricardo Seeber, responsable de relaciones institucionales de Chevron; Ricardo Ferreiro, de la dirección de operaciones de Tecpetrol; Joaquín Lo Cane, director de operaciones de Total; Tomas Chevallier Butel, gerente legal de Pluspetrol; Santiago Gastaldi, director de operaciones de Neuquén de Pampa Energía; y Nicolás Fernández Arroyo, relaciones institucionales de Pan American Energy.

También participaron de las actividades los ministros Jefe de Gabinete, Juan Luis ‘Pepé’ Ousset, de Energía y Recursos Naturales, Gustavo Medele y de Planificación, Rubén Etcheverry; la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza; la secretaria de Ambiente, Leticia Esteves; los presidentes de Vialidad provincial, José Dutsch y del Banco Provincia del Neuquén (BPN), Gabriel Bosco; el intendente de Añelo, Fernando Banderet y el delegado de la Región Vaca Muerta, Milton Morales.