Rolando Figueroa inaugurará tres edificios escolares en un día en el interior neuquino

La inversión provincial en Educación no sólo contempla obras de infraestructura sino también el plan de becas Gregorio Álvarez y el acuerdo salarial anual con los gremios que representan a los docentes y a los auxiliares de servicio, así como el pago con fondos provinciales de ítems que dejó de aportar Nación pese a que le correspondía hacerlo. “Los neuquinos elegimos no quedarnos en la queja si no hacer”, afirmó el gobernador.