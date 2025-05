Nada de visitas especiales para un preso en Cipolletti: podrá comunicarse con su abuelita, pero por Zoom

El Juzgado de Ejecución Penal N° 8 de Cipolletti resolvió no autorizar un régimen de visitas extraordinarias para una persona privada de libertad , pero dejó abierta la posibilidad de que mantenga comunicación con su abuela a través de videollamadas por la plataforma Zoom.

La solicitud llegó a través de la defensa, que argumentó que el familiar del interno, una persona mayor con problemas de salud, no podía trasladarse al establecimiento penitenciario. En base a eso, solicitó que se restableciera el régimen de visitas domiciliarias que se había aplicado anteriormente en el año 2023 y luego fue revocado.

tribunales justicia Cipolletti se destaca como una de las jurisdicciones más ágiles de Río Negro en materia penal. Archivo

La abuela había concurrido al casino

Desde la fiscalía y la querella expresaron oposición al planteo. Afirmaron que no se cumplían los requisitos para una visita extraordinaria, previstos en la Ley 24.660 y el Decreto 1136/97, ya que no se acreditó una imposibilidad física absoluta para trasladarse. Además, indicaron que el familiar había concurrido a otros lugares, como un casino, lo que demostraría una capacidad de movilidad parcial.

El juez evaluó los informes presentados, entre ellos el del Cuerpo de Investigación Forense (CIF), y consideró que no existía un impedimento médico, psicológico o legal que justificara el pedido. En particular, destacó que el informe médico no acreditó una incapacidad total para desplazarse y que la persona en cuestión había llegado por sus propios medios, aunque con ayuda, a las entrevistas requeridas.

En ese contexto, resolvió rechazar el pedido de incorporación al régimen de visitas domiciliarias. Sin embargo, dejó asentado que el interno puede solicitar el uso de medios digitales para mantener contacto con su familiar. En concreto, el fallo indicó que el penal podría facilitar una videollamada a través de la plataforma Zoom, como vía alternativa para sostener el vínculo familiar.

Tampoco en una comisaría

El juez también descartó una propuesta subsidiaria para que el encuentro se realizara en una comisaría cercana. Consideró que esa modalidad no había sido formulada de manera formal ni contaba con los elementos necesarios para ser evaluada.

La defensa expresó su disconformidad y dejó asentada la reserva de revisión. El fiscal sostuvo que el nuevo pedido no contaba con elementos distintos a los ya valorados y compartió el criterio jurídico expresado en la resolución. La querella no formuló observaciones adicionales.