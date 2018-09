En la investigación realizada por el fiscal, no se encontraron "elementos como para imputarle responsabilidad al artista", de modo que Solari quedó desligado de la causa, al igual que el intendente de la localidad, Ezequiel Galli.

Sólo los hermanos Matías y Marcos Peuscovich y Gustavo Zurita quedaron como únicos imputados en su carácter de productores y organizadores del concierto, realizado en el predio La Colmena.

El predio donde se realizó el recital tenía una capacidad para 150 mil personas y se estima que ingresaron al lugar casi el doble. En este sentido, Carballo sostuvo que aunque se hubiese respetado el límite, "no se adoptaron las medidas de seguridad necesarias para prever lo que pasó, como las avalanchas".

"No había salida laterales, ni de emergencia, no había un pasillo central que delimitara el predio para evitar que toda la gente se aglomerara en el centro del recital, lo cual es normal porque la gente tiende a precipitarse hacia el escenario para estar cerca del artista. No había paravalanchas y estas son circunstancias que los organizadores debían prever para garantizar la seguridad de la gente que concurre al lugar", dijo el funcionario judicial.

Solari quedó exento de toda imputación porque presentó como prueba un contrato en el que consta que el artista "se encarga de la organización musical y deslinda la responsabilidad de la organización y seguridad en los productores de la empresa En Vivo".

Los acusados podrían enfrentar cargos por "estrago doloso con dolo eventual agravado". "El primero de los encuadres implica penas de prisión muy similares a las de homicidio, teniendo un mínimo de 8 años y llegando a los 20 como máximo. El estrago culposo tiene una menor escala penal", precisó Carballo.

Para el fiscal, el intendente Ezequiel Galli tampoco puede ser considerado imputado ya que era solo testigo y debía responder por cuestiones contravencionales, como no permitir la venta de alcohol en la zona donde se realizó el recital.

Según las pericias judiciales, León y Bulacio fallecieron asfixiados por aplastamiento durante avalanchas que se generaron por presuntos fallos de organización del show que tuvo lugar en el predio.

