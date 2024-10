El Indio Solari criticó al Gobierno: "no tienen ninguna coherencia"

Este domingo, el Indio Solari reapareció públicamente en una entrevista al canal de streaming Gelatina. El artista criticó al Gobierno Nacional, al presidente Javier Milei y a los militantes libertarios. "No es que todos fueron como el flautista de Hamelín detrás del enano de la motosierra" , dijo.

El emblemático cantante de Los Redondos se refirió a la llegada que tienen las ideas libertarias con la juventud en el presente. Estableció que él ve jóvenes "de colegio industrial" que no creen en el ideario del Presidente. Sin embargo, reconoció que el oficialismo mantiene mucha popularidad entre los jóvenes.

En la misma línea, Solari dijo que los militantes libertarios pueden ser "los peores trolls" y agregó que “no tienen ninguna coherencia porque no te ofenden nada”.

“Garpa pegarme porque soy el millonario de la izquierda. Han inventado un personaje que es maravilloso. Pero las peores balas son las que no son públicas porque no les quiero dar entidad. Porque a partir de ahí arrancan otra vez y no valen la pena”.

Indio Solari-Virginia Mones Ruiz-home.jpg

Además, el Indio opinó sobre la situación del país tras diez meses de gobierno de Javier Milei: "Está bastante jodido". Meses atrás, el cantante ya había expresado su descontento con el presidente. “Independientemente de que le vaya bien, hay un loco de presidente; un loco-loco o un mascarón de proa de algún interés”, expresó y sumó. “Nunca pensé que un tipo con una motosierra fuera a llegar a presidente, que pasara todos los filtros. Esa gente cumple un rol hasta que lo cuelgan boca abajo en una plaza”.

“No podemos hacer nada en el pasado, momentáneamente. Y del futuro no tenemos la lógica. Lo que nos obliga a resolver este presente que bastante jodido está. Creo que las fuerzas populares tendrían que ya estar en otra presencia, ¿no? Porque nos están cagando en la cara. La gente no se da cuenta si el diablo caga en su nariz”, dijo el artista.

Indio Solari

El Indio sostuvo que sigue "creyendo en lo mismo. No creo en la rosca, no tengo motor político, porque la política ha chocado siempre con esta intención… nosotros no queremos cambiar a la sociedad, sino al hombre”, dijo en referencia al rol de los artistas en la política.

El Indio Solari habló de su salud y su carrera musical

Sobre su salud y su carrera musical, adelantó que seguirá haciendo canciones y compartiendo sus nuevas creaciones porque “es lo que lo mantiene vivo”. “Va a seguir habiendo canciones. No sé hacer otra cosa, canciones e inevitable, y me gusta hacer canciones”.

Por otro lado, opinó respecto a algunos artistas argentinos: “El Rock nacional son boleros rápidos. Me han gustado músicos, Gonzalo Palacios. Me gustan unas letras de Charly García o Fito Páez. Cuando escucho, me parecen que están bien con respecto a la media que hay acá. Después hay otras cosas que son espantosas”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/somosgelatina/status/1845616537790451810&partner=&hide_thread=false El arte según el @Indio_Solari_ok: "La música está hecha para imaginar y la letra está hecha para hacer visible la música".#ElIndioEnGelatina pic.twitter.com/afteA1h9va — Gelatina (@somosgelatina) October 14, 2024

También habló de su relación con el escenario y el público: “El lugar más lindo y seguro del mundo que tuve fue el escenario. Es un lugar maravilloso, es entrar ahí, hacer tu gracia, permitido por aquellos que pagaron una entrada. Es el lugar más cómodo que tenés”.

Respecto a su publico agregó: “No creo el poder sea que la gente te quiera. La gente tiene que quererte por cosas muy sólidas”.