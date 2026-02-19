Del susto a la fake news sobre la salud del "Indio" Solari: qué se sabe

El músico de 77 habría ingresado en las últimas horas a un sanatorio privado. Una primera versión indicaba que habría sufrido un ACV.

Este jueves pasadas las 13 el Indio Solari recibió el alta médica tras haber sufrido una descompensación en su casa. Los médicos lo sometieron a una serie de chequeos médicos que arrojaron resultados normales.

“ No hubo ningún problema coronario, tampoco un ACV. Simplemente tuvo un episodio vinculado a su enfermedad, pero ya se encuentra bien y recibió el alta médica”, confirmaron fuentes cercanas al artista al portal Infobae.

En las últimas horas la salud del "Indio" Solari quedó envuelta en una serie de posteos y versiones cruzadas , luego de que se conociera que había ingresado en un sanatorio porteño.

Según una primera información, publicada en las redes por el periodista Ángel De Brito, que se dio a conocer este jueves, el popular músico Carlos Alberto Solari habría sufrido un ACV.

En el posteo, De Brito aseguró que el músico de 77 años , se encuentra acompañado por seres queridos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AngeldebritoOk/status/2024479747565138294&partner=&hide_thread=false Anoche, Carlos Alberto Solari fue internando un sanatorio porteño, tras sufrir un ACV.

Tiene 77 años , y se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos.



Pronta recuperación para uno de los artistas más importantes del rock nacional. #FuerzaIndio #IndioSolari pic.twitter.com/aHHu9KDC6S — A N G E L (@AngeldebritoOk) February 19, 2026

La noticia rápidamente se viralizó y causó conmoción en las redes, principalmente entre los seguidores del popular músico.

No obstante, minutos después una segunda versión, que citaba fuentes cercanas a los familiares de Solari, desmentía "la noticia que se ha echado a rodar irresponsablementelo" por De Brito.

"La familia Solari desmiente esto y pide por favor que aclaremos que no tuvo ACV", indicó el periodista y politólogo Ari Lijalad. Y agregó que el músico se "fue a realizar unos estudios por la enfermedad que atraviesa hace años".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/arilijalad/status/2024488641444163981&partner=&hide_thread=false La familia Solari desmiente esto y pide por favor que aclaremos que no tuvo ACV, que fue a realizar unos estudios por la enfermedad que atraviesa hace años. https://t.co/tHTqCUJa0I — ari lijalad (@arilijalad) February 19, 2026

Incluso desde la misma cuenta del músico desmintieron la versión que había emitido el periodista de LAM. "La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable", indicaron.

"Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado", finalizaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Indio_Solari_ok/status/2024493915278110734&partner=&hide_thread=false Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado. — Indio Solari Oficial (@Indio_Solari_ok) February 19, 2026

Embed - Instagram photo by Indio Solari Oficial • Feb 19, 2026 at 6:28 AM View this post on Instagram

Tiempo atrás, durante una entrevista radial, comentó sobre su salud al padecer mal de Parkinson sin “bolacear”. “Estoy bien del culo, pero podría ser peor; la gente que no tiene posibilidades de tratarse como yo, en dos años, tres años, se los come... a mí hace 10 años así que más no puedo pedir”, explicó el artista.

Qué dijo Ángel de Brito tras el comunicado de la familia del Indio Solari

El conductor de LAM (América) usó sus redes sociales para aclarar de dónde había surgido la versión del ACV al cantante que rápidamente la familia desmintió.

“La información me llegó de dos personas de la clínica”, justificó De Brito en un tuit donde repostea su mensaje original confirmando el ACV.

Minutos después, respondió a un usuario que le escribió: “No nos asustes, Eingel” diciendo que no había sido su intención transmitir una información falsa.

En X (Twitter) donde compartió la noticia originalmente el nombre del periodista se volvió tendencia y hubo enojo y malestar de los seguidores del Indio Solari. “Mientras tanto el sorete de Angel de Brito sigue sin borrar el tuit con la información falsa. Vergüenza es poco”, “por favor puteen a De Brito por mí porque me tiene bloqueado hace muchos años. Según al indio en paz”, “Espero que el Indio le saque hasta el último centavo a Ángel de Brito”, fueron algunos de los comentarios.