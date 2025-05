Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari, anunció un nuevo show

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LosFundaok/status/1924839872017072324&partner=&hide_thread=false 20 AÑOS de LOS FUNDAMENTALISTAS DEL AIRE ACONDICIONADO



Sábado 6 de Diciembre

Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata



Entradas a la venta a partir del Miércoles 4 de Junio a las 13hs. pic.twitter.com/6o16ZqJruI — Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado (@LosFundaok) May 20, 2025

Quiénes son los Fundamentalistas, la banda que acompaña al Indio Solari

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado acompañan desde hace 20 años al Indio Solari, uno de los artistas más influyentes y populares del mundo hispanohablante, reconocido por romper todos los récords de convocatoria en Argentina.

La banda está compuesta por Gaspar Benegas (Voz y Guitarra), Baltasar Comotto (Voz y Guitarra), Pablo Sbaraglia (Voz, Teclados y Guitarra), Fernando Nalé (Voz y Bajo), Déborah Dixon (Voz y Coros), Luciana Palacios (Voz y Coros), Sergio Colombo (Voz y Saxo), Miguel Angel Tallarita (Trompeta) y Ramiro Lopez Naguil (Batería).

image.png

Los integrantes son músicos de renombre que asumieron el desafío de interpretar el repertorio de Carlos Solari, manteniendo viva su obra. Sin embargo, el Indio sigue presente en cada show a través de intervenciones virtuales en algunos clásicos y en los estrenos de nuevas canciones que continúa lanzando año tras año.

Embed

El éxito de la banda y la conexión con su público se evidencian en cada presentación: más de 50 mil personas colmaron los shows realizados en escenarios emblemáticos como Huracán, La Plata, Baradero y Uruguay, entre otros.

¿Por qué el Indio Solari no está presente en los recitales?

En febrero de 2023, el Indio Solari confirmó su retiro de los escenarios en una entrevista que le dio al conductor radial español Mariskal Romero. En esa ocasión, Solari expresó que ya no se encontraba en su mejor versión y que por ese motivo no consideraba la posibilidad de presentarse en vivo.

"El Indio no tiene ganas de hacer directos, tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera. No estoy sufriendo ni penando, no extraño el escenario. De vez en cuando, cuando los veo a los chicos, me agarra una cosita, pero no es un drama", señaló refiriéndose a sí mismo.

"A mí lo que más me gusta es hacer diez canciones nuevas cuando saco un álbum, para que la cante la gente. Eso sí me costaría tener que dejarlo", agregó.

Luego de estas declaraciones, en la presentación de Los Fundamentalistas en La Plata el año pasado, el compositor de "La Bestia Pop" realizó una aparición virtual acompañando a la banda mientras sonaba "Nuestro amo juega al esclavo".

Embed

Este show que se realizó en La Plata no solo fue una celebración de la música de Los Redondos, sino también un homenaje a la figura del líder de la banda, cuya obra sigue siendo un pilar fundamental del rock argentino. Ahora, sólo falta esperar un par de meses para volver a verlo virtualmente o, quizás, disfrutar al cantante de forma presencial pisando el escenario.