Las dos cachorras de aproximadamente un año se quedaron sin hogar y están en el dispensario municipal. Las describen como "amorosas y amigables".

Caso Ángel López: una movida solidaria por las perritas del nene golpeado que murió en Comodoro Rivadavia. (Foto ilustrativa).

El caso de Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, Chubut , suma otras aristas más allá de la trama judicial que tiene como apuntados a su madre, Mariela Altamirano, y la pareja de ella, Michel Kevin González, acusados de haber maltratado al niño hasta su fallecimiento.

Ángel tenía dos perritas: dos cachorritas mestizas que se quedaron sin su compañía y a quienes ahora les buscan hogar.

El Centro de Salud Animal y Adopción , que depende de la Dirección General de Veterinaria de Comodoro Rivadavia , hizo el pedido solidario a través de sus redes.

Las perritas de Ángel se quedaron sin nadie

El objetivo es conseguir lo que describieron como “una segunda oportunidad” para las perras de aproximadamente un año de edad y a las que describen como “sumamente amorosas, dóciles y amigables”.

angel lopez 2 Ángel López murió el 5 de abril en Comodoro Rivadavia, Chubut.

Las perras convivían con Ángel en la humilde vivienda ubicada en el barrio conocido como la “zona de Quintas” de la ciudad petrolera de Chubut, en la que el nene estaba a cargo de Altamirano y González.

Tras la muerte de Ángel en el Hospital Regional Víctor Sanguinetti, y el posterior arresto de su madre y su padrastro, las dos mascotas quedaron alojadas en el Centro de Salud Animal, el “dispensario” comodorense.

Ahora, proteccionistas y agentes del área de Veterinaria intentan encontrar a alguien que pueda hacerse cargo de ellas.

Cómo contactarse

“Somos las perritas de Ángel. Buscamos un nuevo hogar. ¡Merecemos una familia que nos ame! Te vamos a dar amor, alegría y compañía siempre”, dice el flyer que difundió la Dirección de Veterinaria a través de “Perros Sanos”, su Facebook oficial, y otras redes sociales.

“¿Nos ayudás a que llegue a la familia indicada?”, solicita el comunicado del equipo veterinario.

“Nos encontramos buscando una segunda oportunidad: un lugar donde sentirse cuidados, protegidos y, sobre todo, amados -agrega-. Compartí, difundí, contale al mundo. Porque el hogar perfecto puede estar a un solo clic… y ellos te están esperando”.

Lorena Andrade y Luis López (Angel López) Lorena Andrade y Luis López, el padre de Ángel y su pareja.

A quienes estén interesados y puedan adoptar a las perritas, se les pide que se comuniquen con el área de Veterinaria escribiendo por WhatsApp al número 2975400388.

También se puede coordinar una visita yendo personalmente a la Dirección de Veterinaria, ubicada en la calle Pablo Ortega al 2200, del barrio Stella Maris de Comodoro Rivadavia.

Pedido de justicia en el desfile del 25 de Mayo

Este lunes, familiares de Ángel se hicieron presentes en desfile oficial por el 25 de Mayo en Comodoro Rivadavia, con una bandera para pedir justicia por el pequeño que falleció en el marco de un dramático escenario de violencia y abandono familiar, y de un cuestionado accionar de las áreas del Estado que debían cuidar su bienestar.

En la bandera, junto con el pedido por Ángel, se podían ver los nombres y los rostros de las personas a quienes los familiares del niño responsabilizan por su muerte.

En lo que respecta al proceso judicial, Mariela Altamirano está imputada por homicidio agravado y Michel González por homicidio simple.

Altamirano -y, de hecho, también su pareja- había recibido la tenencia del niño en noviembre de 2025, cuando se la quitaron a su padre, Luis López.

Una junta médica realizada en Chubut tras la autopsia determinó que Ángel murió por un cuadro de bronquiolitis y bronconeumonía y por más de 20 golpes recibidos en la cabeza.