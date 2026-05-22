Tras el informe de la Junta Médica Forense, tuvo que definir si puede sostener la acusación de homicidio contra la madre y el padrastro, que están detenidos.

Caso Ángel: la fiscalía tomó una decisión crucial ante la muerte por bronquiolitis.

El caso Ángel López tuvo este viernes 22 de mayo de 2026 una audiencia determinante en Comodoro Rivadavia , durante la cual la Fiscalía presentó las conclusiones definitivas de la Junta Médica Forense sobre la muerte del niño de cuatro años y decidió sostener la acusación de homicidio por maltrato contra la madre biológica y el padrastro del pequeño, que están detenidos hace más de un mes.

Se especulaba que el nuevo escenario de una bronquiolitis como causa de muerte del menor, en concurrencia con golpes reiterados, podría marcar un giro que, en principio, no se dio.

La calificación de homicidio se había definido luego del contundente informe de la autopsia preliminar realizada luego del fallecimiento del 5 de abril de 2026 en el Hospital Regional, donde el nene había ingresado en paro cardiorrespiratorio. ,

Esa primera pericia médica indicó que el pequeño presentaba más de 20 lesiones compatibles con golpes en la cabeza.

El informe histopatológico posterior confirmó esos datos. Pero hasta ese momento, nada se sabía sobre una enfermedad pulmonar.

Para terminar de darle forma a la acusación faltaban las conclusiones de la Junta Médica Forense, que trascendieron en los últimos días y dieron lugar a distintas especulaciones.

Qué dijeron los médicos

La Junta Médica Forense —integrada por los forenses Luis Mareman, María Fernanda Dalli y Eliana Vanesa Bevolo en sesión del 15 de mayo— determinó las causas de muerte de Ángel.

En su informe explicitó que fue por un "síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y daño multiorgánico" a causa de un proceso infeccioso pulmonar: bronquiolitis y bronconeumonía, en concomitancia con traumatismos craneoencefálicos.

El mecanismo fue denominado técnicamente "hipoperfusión tisular grave multifactorial" por anoxia anóxica: la incapacidad del organismo de oxigenarse.

Los fundamentos de la acusación

Ahora, en una audiencia crucial para el futuro de la investigación, realizada este viernes 22 de mayo de 2026, la posición de la fiscalía fue contundente.

La calificación de homicidio se mantiene para los dos imputados.

Mariela Altamirano y Michel Kevin González, la mamá de Ángel López y su pareja Michel González y Mariela Altamirano, padrastro y madre biológica de Ángel López.

Mariela Altamirano, madre biológica del niño, seguirá acusada de homicidio agravado por el vínculo.

Michel Kevin González, padrastro, de homicidio simple.

Ambos continúan con prisión preventiva de seis meses dictada el 15 de abril de 2026 por el juez Alejandro Soñis.

Así interpretó los datos la fiscalía

Para la Fiscalía, ese cuadro no exculpa a los imputados, ya que lo que se investiga es que ambos ignoraron la enfermedad en curso durante semanas, sin llevar al niño a un médico.

El fiscal Facundo Oribones fue taxativo. "No existe muerte súbita cuando hablamos de una muerte por una bronconeumonía; esto es una muerte agónica”, sostuvo durante la audiencia, según consigna ADNSUR.

Y agregó: “Existieron síntomas previos tales como disnea, que son problemas respiratorios cuando la persona no puede oxigenar su cuerpo."

Síntomas ignorados

Según precisó Oribones, la enfermedad habría comenzado a manifestarse el 7 de marzo de 2026, aproximadamente un mes antes del fallecimiento.

Para el 17 de marzo —unos 15 días antes de la muerte— ya era observable una somnolencia profunda en el niño.

También registraron rechazo de alimentos y pérdida de peso significativa: al momento de su ingreso al hospital, Ángel pesaba solo 19 kilos.

Además, recordó que los imputados declararon que el niño había pasado la noche jugando, nadando en una pileta, y que a la mañana siguiente, cuando se despertaron, simplemente "no respiraba”.

El jefe de fiscales de Comodoro Rivadeavia, Cristian Olazábal, sostuvo en declaraciones realizadas a los medios luego de la audiencia que todos estos "síntomas fueron ignorados por quienes tenían al cuidado a Ángel y básicamente esto lo llevó al fallecimiento".

Golpes y bronconeumonía: causa de muerte combinada

Un punto central de la audiencia fue la relación entre los más de 20 traumatismos craneoencefálicos detectados en la autopsia y el cuadro infeccioso pulmonar.

Los peritos establecieron que las lesiones cerebrales halladas se corresponden con el proceso patológico pulmonar y no con golpes directos.

371902_1_114034_raw (1).jpg Cristian Olazábal, fiscal de Comodoro Rivadavia.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que eso no elimina la violencia del cuadro: sostiene que los golpes existen y son parte de la causalidad.

"Esta bronconeumonía concomitante con el traumatismo craneoencefálico: es decir, los 21 golpes existen, pero a eso se le suma la bronconeumonía", afirmó Olazábal.

El jefe de fiscales también confirmó que existe "mucha evidencia" que contextualiza el período en que Ángel vivió en ese domicilio, como información hallada en los teléfonos de los imputados y declaraciones testimoniales que describirían un contexto sostenido de maltrato infantil.

Qué sigue en la causa

La causa continúa en etapa preparatoria, con un plazo de seis meses para que la Fiscalía consolide la investigación.

La madre de Angel permanece alojada en el Instituto Penitenciario Provincial ubicado entre Trelew y Puerto Madryn.

“Maicol” González, el padrastro, está en la Alcaldía Policial de Comodoro Rivadavia.

La posición del padre de Angel

La querella, representada por el abogado Roberto Castillo en nombre del padre biológico Luis López, sostiene la acusación de homicidio agravado para ambos.

En paralelo, continúan las investigaciones sobre las presuntas fallas del sistema de protección de la niñez que precedieron la muerte del pequeño.

Lorena Andrade y Luis López (Angel López) Lorena Andrade, madre de crianza de Ángel, junto a Luis López, el padre.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut ordenó la auditoría del Equipo Interdisciplinario que avaló el cambio de tenencia del niño a favor de su madre en noviembre de 2025, quitándosela al padre y su pareja, madre de crianza de Angel.

Por otra parte, la Legislatura provincial aprobó un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la actuación de los organismos que intervinieron en esa decisión que, desde el primer momento, el padre y su pareja señalan como la que derivó en el triste final de la vida de Angel.