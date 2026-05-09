Giro inesperado en el caso Ángel López: la Justicia cambió la teoria de la muerte del niño

Nuevos estudios cambiaron el rumbo de la investigación por la muerte del nene de 4 años en Comodoro Rivadavia.

La causa por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia, dio un vuelco inesperado en las últimas horas. Nuevos estudios médicos indican que la causa de muerte habría sido una severa neumonía y no los múltiples golpes internos detectados inicialmente durante la autopsia.

Según confirmaron fuentes judiciales al diario Clarín, los estudios histopatológicos incorporados recientemente al expediente determinaron que el menor sufrió una falla cerebral provocada por la falta de oxígeno derivada de un cuadro respiratorio grave .

“La causal de muerte habría sido una neumonía . Dejó de enviar oxígeno al cerebro y eso ocasionó el caos cerebral ”, señalaron fuentes vinculadas a la investigación al medio.

La nueva conclusión representa un fuerte cambio respecto del primer informe forense, que había señalado que Ángel presentaba más de 20 golpes internos en la cabeza y un cuadro compatible con un posible “síndrome del niño maltratado”. En esa autopsia preliminar se había indicado que el nene sufrió una “hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado asociado a herniación de las amígdalas cerebelosas vinculable a hemorragia subaracnoidea”.

angel lopez 2

Qué cambió en la investigación

Tras conocerse los nuevos resultados médicos, la fiscalía de Chubut analiza modificar la calificación legal de la causa, aunque aclararon que eso no implica que los acusados recuperen la libertad. De acuerdo a la información publicada por Clarín, una de las hipótesis que ahora toma fuerza es la de un posible abandono de persona seguido de muerte.

Los investigadores intentan determinar si el niño atravesó durante varios días un cuadro severo de neumonía sin recibir atención médica adecuada.

La historia clínica del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia indicó que Ángel ingresó en estado crítico luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio y que presentaba antecedentes de traumatismos previos. En este contexto, la fiscalía evalúa solicitar una nueva audiencia judicial para redefinir la imputación y explicar el nuevo rumbo que tomó la investigación.

Mariela Altamirano, madre de Ángel López Muerte de Angel: la madre biológica vivió una noche de miedo y emergencia en la cárcel.

Qué pasara con los acusados

Por el caso, permanecen detenidos desde el 12 de abril Mariela Altamirano, madre biológica del menor, y su pareja, Maicol González. La mujer está imputada por homicidio agravado por el vínculo y permanece alojada en un instituto penitenciario ubicado entre Trelew y Puerto Madryn.

Por su parte, González enfrenta una acusación por homicidio simple y continúa detenido en la Alcaldía Policial de Comodoro Rivadavia. Durante la audiencia de detención, el padrastro del niño negó las acusaciones de violencia extrema.

“Se lo corregía o se le daba un coscorrón como a cualquier nene, pero esas barbaridades que dicen de golpes y maltrato y agua fría, no”, sostuvo ante el juez Alejandro Soñis, quien dictó prisión preventiva por seis meses para ambos.

Michel Kevin González, padrastro de Ángel López (1) Muerte de Ángel: el padrastro hizo un insólito pedido luego de ser detenido.

“Ángel no tenía ninguna enfermedad”

En paralelo, la nueva hipótesis judicial fue rechazada públicamente por Lorena Andrade, la mujer que se presentó como la “mamá de corazón” de Ángel.

“Ángel no tenía ninguna enfermedad. A Ángel lo asesinaron y eso se sabe”, afirmó en declaraciones publicadas por ADNSur.