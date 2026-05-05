El abogado del caso Ángel reveló otra advertencia del padre que la Justicia desoyó: "Miedo de que lo mate"

Dijo que denunciará al juez y las psicólogas que le dieron la tenencia a la madre. Y le apuntó directamente a Altamirano: "Lo asesinó ella".

El abogado del caso Ángel reveló otra advertencia del padre desoída por la Justicia: "Miedo de que lo mate".

Al cumplirse un mes de la muerte de Ángel López, el nene de cuatro años que falleció por los golpes recibidos en la cabeza, este martes a las 20 habrá una marcha en Comodoro Rivadavia , Chubut , para pedir justicia.

De la movilización participará Roberto Castillo, el abogado de Luis López , padre de Ángel , quien sostuvo su acusación directa contra la madre del niño, Mariela Altamirano , actualmente detenida e imputada junto con su pareja, Michel Kevin González.

“Lo asesinó ella, sí, por supuesto. No es que simplemente no intercedió para proteger a Ángel sino que ella misma lo golpeaba”, sostuvo el letrado en referencia a Altamirano .

Asimismo, hizo referencia a una denuncia presentada por Luis en 2023, en la que el padre del menor expresó su temor de que Mariela “lo matara” a Ángel.

Mariela Altamirano, madre de Ángel López Mariela Altamirano, madre de Ángel López y principal acusada por la querella.

Esta denuncia, dijo Castillo, tampoco fue tenido en cuenta por el Juzgado de Familia que en 2025 le quitó la tenencia del niño a Luis y su pareja, Lorena Andrade, y lo restituyó a Mariela y Michel.

Un antecedente violento en Misiones

Acerca de la investigación del crimen, el abogado afirmó que “hay muchísimos avances”.

“La fiscalía está trabajando de una manera muy comprometida y nosotros estamos aportando nuestra mirada respecto a la acusación”, explicó.

Insistió, en ese sentido, respecto de la responsabilidad de Altamirano. Dijo que existen “elementos de convicción y muchísima prueba” acerca de acciones violentas recurrentes.

“Es una persona altamente agresiva con los chicos”, sostuvo, e hizo referencia a otro hijo de Altamirano, mayor que Ángel y de una pareja anterior a López, que también habría sido víctima de sus ataques.

Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, Chubut Este martes habrá una marcha por Ángel López en Comodoro Rivadavia.

“La justicia de Misiones le quitó el cuidado personal de su hijo, y por eso hoy ese chico está vivo”, afirmó Castillo.

“La justicia de Comodoro Rivadavia no hizo lo mismo -comparó- y hoy tenemos que lamentar la muerte de un nene de cuatro años”.

La supesta denuncia que no sirvió para nada

Castillo anticipó que denunciará ante el Consejo de la Magistratura provincial al Fernández responsabiliza al juez de familia Pablo Pérez, la psicóloga Jennifer Leiva y la defensora de menores Verónica Roldán.

Recordó antecedentes y filmaciones que revelarían el accionar impropio del magistrado y las profesionales, y mencionó que en 2023 Luis López ya había denunciado agresiones.

“Se presentó y dijo: ‘La madre de mi hijo le pegó una piña en la boca y lo dejó sangrando. Tengo miedo de que lo mate’”, contó.

A pesar de eso, a Ángel “lo desarraigaron de su familia, de su jardín, de sus afectos, y lo llevaron a un lugar donde nadie supervisó en qué condiciones vivía”, cuestionó.

"Ella infundía temor"

El abogado aseguró que Luis tiene videos “donde él plantea la situación y le responden que grabar es violencia de género”.

“Ahí vemos un sesgo y una interferencia de la política en los juzgados”, indicó.

Las denuncias de Castillo no se cierran en Luis y Ángel. Además se refirió a testimonios del padre de otro hijo de Altamirano quien también le habría mencionado episodios de violencia sobre este menor. Según relató, este hombre contó que a su hijo “lo dominaba con la mirada, infundía temor. Y mostró fotos de cómo lo dejaba”.

El encuentro de este martes para pedir Justicia por Ángel será a las 20 frente a la Escuela Nº 83 General Roca, ubicada en Rivadavia entre Belgrano y España, Comodoro Rivadavia, y está abierto a toda la comunidad, bajo el mensaje “tu presencia es nuestra fuerza”.