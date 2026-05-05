Le aplicaron una condena de cumplimiento condicional. En un proceso anterior había sido declarado inocente pero la corte de Chubut lo anuló por irregularidades.

El guardafaunas "amigo de las orcas" volvió ser juzgado por violencia de género y otra vez zafó de la cárcel.

El popular guardafaunas, Roberto Bubas, conocido como “el argentino que se hizo amigo de las orca s” por sus actividades en Península Valdés , Chubut , fue hallado culpable en un juicio por violencia de género contra su expareja, María Luján Pérez Terrone.

Se trató de la segunda vez que Bubas fue juzgado por los hechos ocurridos en 2021. Como en la primera oportunidad, el guardafaunas de Esquel evitó la prisión.

En ese primer juicio, Bubas había sido declarado inocente. Con posterioridad, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut anuló aquel fallo y ordenó un nuevo proceso.

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Ahora, Bubas sí resultó condenado por haber agredido a Pérez Terrone, pero la sentencia dictada por los jueces Martín O’Connor, Laura Martini y Marcela Pérez Bogado determinó una pena de un año y medio de prisión en suspenso.

El fallo responsabilizó al imputado por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. Además de la pena de cumplimiento condicional, los jueces condenaron a Bubas a pagar las costas del proceso y le prohibieron cualquier tipo de contacto -incluidos medios electrónicos- con su expareja.

Respecto de posibles compensaciones económicas, los jueces dejando abierta la posibilidad de futuras demandas en el fuero civil.

De la fama a tribunales

Con más de 25 años de trayectoria en Península Valdés, el especialista en orcas llegó a protagonizar un documental para Animal Planet y a escribir un libro.

Según la acusación que llegó a juicio, el 6 de julio de 2021, en el balneario de Playa Unión, Bubas le provocó lesiones a Pérez Terrone en un contexto de violencia de género, tras una discusión por cuestiones relacionada con el hijo de ambos.

La mujer denunció que el guardafauna la había amenazado, golpeado y causado lesiones graves.

El juicio original finalizó con la absolución de Bubas, pero el STJ chubutense lo anuló por considerar que se habían cometido irregularidades severas en el proceso.

Roberto Bubas, guardafaunas de Chubut juzagado por violencia de género Roberto Bubas se hizo famoso como "amigo de las orcas" por un documental para Animal Planet.

El STJ sostuvo que, aquella vez, el tribunal había permitido que el propio acusado se defendiera y, de manera directa e intimidante, interrogara a la víctima, dejándola en situación de indefensión y provocándole llanto durante la audiencia.

Cámara Gesell y testigos rechazados

Para la corte chubutense, se trató de un caso de “violencia institucional” y por eso consideró ilegal la prueba obtenida bajo presión.

Así, ordenó un nuevo debate que resptara los derechos de la víctima sin que esto pudiera afectar la defensa del acusado.

"Es inaceptable que el tribunal haya permitido que el inculpado interrogara directamente a la víctima, exponiéndola a un escenario de revictimización y reproduciendo dinámicas de poder que el sistema judicial debería erradicar”, indicó el fallo.

Para esta nueva ocasión, los jueces dispusieron que a Pérez Terrone se le tomara declaración a la víctima mediante el dispositivo de Cámara Gesell, e impartieron instrucciones específicas al encargado de la entrevista, particularmente en relación con la formulación de preguntas y contrapreguntas por parte de las partes intervinientes, para evitar que se repitieran las irregularidades del proceso original.

Por otra parte, se rechazó un pedido de la defensa de Bubas para incorporar nuevos testigos a la causa.