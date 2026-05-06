La modelo, pareja del abogado que representa al padre del niño, participó de una marcha en Comodoro Rivadavia. Una psicóloga fue denunciada penalmente.

Caso Ángel López: Cinthia Fernández dijo que tienen más material contra el juez de familia y las psicólogas.

Tras la audiencia realizada este martes en Comodoro Rivadavia , Chubut , por el caso Ángel López, por la noche se realizó una marcha para pedir justicia por el niño de 4 años asesinado a golpes. En el encuentro convocado por el padre de Ángel, Luis López, familiares y amigos, estuvieron el abogado Roberto Castillo y su pareja, la modelo y panelista Cinthia Fernández .

Durante la movilización, Fernández, quien viene participando activamente desde que se conocieron los pormenores del caso, les apuntó con dureza al juez de familia Pablo Pérez , a la psicóloga Jennifer Leiva y a la defensora de menores Valeria Roldán.

Por la muerte de Ángel , que sufrió un paro cardiorrespiratorio tras recibir más de 20 golpes en la cabeza, están detenidos e imputados Mariela Altamirano y Michel Kevin González, la madre del niño y su pareja.

Pérez, Leiva y Roldán fueron los responsables de haberle quitado la tenencia de Ángel a Luis López a fines de 2025 y restituirsela a Altamirano.

Marcha por Ángel López en Comodoro Rivadavia Marcha por Ángel López en Comodoro Rivadavia.

Fernández consideró que Leiva “es una partícipe necesaria” del crimen y extendió la acusación a los otros dos funcionarios encargados de monitorear y resolver la situación familiar de Ángel.

"Tenemos más pruebas"

La modelo, entrevistada por el medio local Adnsur, también hizo referencia a supuestas nuevas pruebas que incriminarían aún más a la psicóloga, quien ayer fue denunciada penalmente por Roberto Castillo por su presunto accionar negliggente.

Ya en la primera semana posterior a la muerte se habían difundido videos en los que se lo veía al nene llorando porque no quería estar con su mamá.

En los últimos días, a través de Castillo, se conocieron nuevas grabaciones que muestran el destrato del juzgado de Familia hacia Luis López cuando éste fue a reclamar por la situación en la que estaba su hijo.

Al respecto, Fernández reveló que hay más material contra los funcionarios, a quienes acusó de haber dejado a Ángel “en las manos de su asesina”.

“Tenemos más”, confirmó y advirtió: “Si tienen miedo, hacen bien en tener miedo porque vamos a ir por todo”.

"Se protegen entre ellos"

“Pocas veces se tiene la posibilidad de grabar el mal desempeño de los funcionarios”, reconoció la modelo. Y refiriéndose a Leiva, denunció un mecanismo de protección dentro del sistema.“Están designados ahí por una comodidad de un puesto político y trabajan desde la impunidad”, dijo. “Las contestaciones, el destrato, el maltrato, no ir a Ángel… Fue impunidad”, agregó.

Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, Chubut Ángel López, el nene que murió en Comodoro Rivadavia por los golpes que recibió en la cabeza.

En el mismo sentido, también Castillo habló de un esquema de connivencia en el que todos se protegen. “Son corporativistas, después se defienden entre todos”, acusó.

Para Fernández, uno de los elementos más contundentes que demuestran el desinterés de los funcionarios por Ángel tiene que ver con las pruebas del maltrato que llevó Luis López y que ni siquiera fueron tenidas en cuenta.

“¿Qué más quieren las psicólogas que poder ver con sus propios ojos las necesidades de un chico?”, planteó, e insistió en que Leiva “tuvo la oportunidad” de ocuparse de la situación de Ángel “y no hizo nada”.

En este punto, volvió sobre la responsabilidad de quienes estaban a cargo de las instituciones de la provincia de Chubut que debían velar por Ángel. “Considero que ellos también tienen que pagar”, opinó.