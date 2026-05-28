"No quise matarla": la sorpresiva declaración de uno de los detenidos por el crimen de la embarazada en Chubut

Reconoció que disparó, pero dijo que nunca vio a la mujer que acompañaba al destinatario del ataque, a quien culpó por la situación. Su versión.

"No quise matarla": la sorpresiva declaración de uno de los detenidos por el crimen de una embarazada en Chubut

Mayco Emiliano David Serrano, uno de los dos hermanos detenidos en Comodoro Rivadavia , Chubut, por el crimen de Mariana Calfuquir, compareció este jueves 28 de mayo de 2026 en la audiencia de control y sorprendió con su declaración .

El joven admitió haber efectuado los disparos que terminaron con la vida de la mujer de 33 años, quien cursaba un embarazo de dos meses, en la noche del 19 de mayo de 2026 frente al domicilio de su familia, ubicado en la zona sur de la ciudad petrolera.

Sin embargo, según consigna ADNSUR, sostuvo que no actuó con intención de matarla . Según su versión, su motivación fue otra. Y le adjudicó la responsabilidad a la pareja de la víctima , Luis Damián Uribe, un hombre con prontuario que está internado luego de recibir un disparo en el abdomen.

El crimen a tiros en Comodoro Rivadavia

Cerca de las 19:50 del martes 19 de mayo de 2026, Mariana estaba sentada en el lugar del acompañante del auto que usaba para hacer viajes de Uber.

Iba junto a su pareja, de 30 años, quien ahora, desde el hospital donde está internado con custodia policial, publicó en sus redes varias amenazas, prometiendo represalias contra los asesinos de su mujer.

Cuando estaban en la zona alta del barrio San Martín, el vehículo fue blanco de una balacera, con disparos que se concentraron en la ventanilla donde ella estaba ubicada.

Ataque a tiros y muerte de una joven mujer en Chubut - Comodoro Rivadavia - Mariana Calfuquir 1200 Mariana Calfuquir tenía 33 años, era madre de dos hijas y estaba embarazada de dos meses.

Herido de bala en el abdomen, Uribe logró conducir hasta la Comisaría Séptima del barrio Abásolo para pedir ayuda.

Cuando frenó el auto frente a la sede policial, Mariana ya no tenía signos vitales: había recibido múltiples impactos en la cabeza.

¿Cómo empezaron los tiros?

Según el relato de Mayco Cerrano, aquella noche el enfrentamiento había comenzado antes del ataque al auto.

Y lo había iniciado Uribe, que, según informó en su momento la policía, estaba siendo investigado luego de mostrarse con armas en varias fotos.

Siempre según el testimonio del acusado, antes de la balacera la pareja de Mariana había llegado a su casa familiar y preguntado por su hermano, Julio, el otro detenido como sospechoso del asesinato.

Fue en esa circuntancia, sostuvo Mayco, cuando empezaron los tiros.

"Yo escucho a Uribe que le dispara a mi hermano y trato de contener a mis padres", declaró en la audiencia.

Fue entonces, siempre según su declaración, cuando tomó el arma de fuego.

"No voy a negar que fui el autor de los disparos. Temí por la integridad física de mi familia", argumentó.

Por qué nunca vio a Mariana

“No quise matar a Mariana”, aseguró Mayco Serrano en la audiencia, ante la sorpresa de los presentes por una inesperada confesión.

El joven admitió que disparó, pero dijo que nunca advirtió la presencia de una mujer adentro del auto.

Luis Uribe (1) Luis Uribe, pareja de Mariana Calfuquir, la embarazada asesinada en un ataque a tiros en Comodoro Rivadavia.

Según sostuvo, el Volkswagen Gol en el que viajaban ella y Uribe tiene los vidrios polarizados, y eso le impidió advertir que había otra persona adentro.

Ningún botín

También negó la existencia de un conflicto previo con Uribe, pese a las versiones de una hipótesis que estarían manejando los investigadores, que apuntaría a una pelea por el botín de un asalto cometido en sociedad.

Uribe habría ido hasta lo de los Serrano a reclamar una deuda.

"No existe conflicto con Uribe. Dicen que mi hermano le debía plata, pero no teníamos problemas."

"Nunca pensé en terminar en este lugar"

Durante gran parte de su exposición, el imputado intentó mostrarse como alguien alejado del mundo del delito y de las peleas entre bandas delictivas que en los últimos tiempos atemorizan a Comodoro.

"Esta es la primera vez que me toca hablar frente a una jueza. Toda mi vida tuve un oficio. Nunca pensé terminar en este lugar", aseguró.

Detienen a dos hermanos por el crimen de Mariana Calfuquir - Comodoro Rivadavia Los hermanos Serranos fueron detenidos como sospechosos de haber disparado contra el auto donde Mariana Calfuquir iba junto a su pareja, el presunto destinatario del ataque.

Incluso, se diferenció de manera explícita de Uribe. "Me siento mal porque no es mi mundo, como el de Uribe", dijo.

"Yo no voy a mentir, porque lo que mi papá me enseñó desde chico fue a trabajar”, agregó.

Qué dice la Fiscalía

La fiscalía que pidió la detención de los hermanos como sospechosos del ataque a tiros a Mariana y Uribe calificó el hecho como un ataque "sorpresivo" y "alevoso" en el que Mayco y Juan Julio Serrano tuvieron participación directa.

Las pruebas preliminares con las que respaldan esa hipótesis incluyen vainas servidas calibre 9 milímetros halladas en el lugar, rastros compatibles con el arrastre de un vehículo y distintos elementos secuestrados durante los allanamientos realizados en los barrios Máximo Abásolo y San Cayetano.