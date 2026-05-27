La pavorosa amenaza de un delincuente herido, tras la ejecución mafiosa de su pareja

Desde el hospital de Comodoro Rivadavia, Luis Uribe dijo que siempre va a ser "ladrón y asesino" y les mandó un aterrador mensaje a los que mataron a su novia.

Guerra de mafias en Comodoro Rivadavia: "Esto lo arreglo yo", le avisó un delincuente baleado a la Policía.

Todavía internado en el Hospital Regional Víctor Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia , Luis Uribe publicó en su cuenta de Facebook una serie de estremecedores mensajes destinados a los autores del ataque mafioso en el que murió Mariana Calfuquir, su pareja embarazada, en la ciudad petrolera de Chubut .

Uribe , de 30 años, era el presunto destinatario de la balacera sobre su automóvil, en una agresión que los investigadores consideran que podría estar relacionada con las batallas entre bandas que desde hace años vienen sembrando de terror y muertes una zona de Comodoro Rivadavia.

Desde su cama en el hospital, el violento delincuente se reivindicó como tal y se negó a darle a la Policía información sobre lo ocurrido. “Siempre voy a ser bandido, ladrón y asesino con los que se la mandaron, jamás vigilante", expresó. Después comenzaron las publicaciones en redes.

Ataque a tiros y muerte de una joven mujer en Chubut - Comodoro Rivadavia - Mariana Calfuquir 1200 Guerra de mafias en Comodoro Rivadavia: Mariana Calfuquir tenía 33 años.

“Yo no hago denuncia, agárrense bien el orto que les voy a extinguir a toda su familia", avisó en una de las publicaciones.

También confirmó que Calfuquir era su pareja y que estaba embarazada, dos datos que ya se manejaban en la pesquisa.

“Manga de antis, me mataron a mi señora y a mi hijo. Ahora, ajo y agua", amenazó.

Finalmente, junto con una foto en la que aparece herido y en la cama del Hospital Regional, sumó un nuevo mensaje intimidatorio: "Así me dejaron, pero ustedes se van para el cajón y los re pago. Por mi familia mato y muero".

A sangre fría, en Comodoro Rivadavia

La principal hipótesis que estarían manejando los investigadores del episodio en el que murió la pareja de Uribe apunta a una discusión por dinero proveniente de un robo que devino en el ataque armado.

El 19 de mayo, según detalló el medio local Adnsur, el delincuente se habría presentado en una de las casas que fue allanada durante el megaoperativo realizado entre el 30 de abril y el 1 de mayo en Comodoro Rivadavia.

De acuerdo con esta teoría, Uribe fue a reclamarle al dueño de la vivienda la parte que le correspondía del botín de un robo que habrían cometido juntos.

Luis Uribe mandó amenazas desde el hospital de Comodoro Rivadavia Luis Uribe mandó amenazas desde el hospital de Comodoro Rivadavia.

Las mismas fuentes consultadas por el diario local indican que, con Uribe y Calfuquir dentro del automóvil, el cómplice habría respondido al reclamo diciendo “acá tenés tu parte” y disparándole a Mariana en la cabeza.

El relato continúa con Uribe sorprendido. “Pará, ¿Por qué la mataste? Dejame ir”, habría sido su reacción inmediata.

Entonces, el mismo hombre -según la reconstrucción que manejan los investigadores- le respondió “andate con este regalito” y en ese momento efectuó otro disparo que hirió a Uribe en el abdomen.

Quién era Mariana Calfuquir

Pese a la grave herida, Uribe logró conducir hasta llegar a la Comisaría Séptima, del barrio Abásolo de Comodoro Rivadavia, para pedir ayuda.

Los agentes que lo recibieron confirmaron que Mariana ya había muerto. Él, por su parte, fue trasladado de urgencia al Hospital Sanguinetti, donde permanece internado estable y con un tubo de tórax colocado, según confirmaron fuentes médicas

Mariana Soledad Calfuquir tenía 33 años, era madre de dos hijos y trabajaba como conductora de Uber y repartidora de delivery, y además vendía comida.

No tenía antecedentes penales, aunque la investigación analiza la posible presencia de vehículos relacionados con ella en episodios delictivos ocurridos en Comodoro Rivadavia.

Allegados la describieron como “una buena chica que cambió con su última pareja”, en referencia a Luis Uribe.