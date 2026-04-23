Qué hay detrás del doble crimen que investiga la Policía de Chubut. El juicio en el que iba a declarar Rodrigo Nieves fue suspendido.

Los Nieves y los Vera, el enfrentamiento entre dos familias de Comodoro Rivadavia que ya suma seis homicidios.

Este jueves debía comenzar en Comodoro Rivadavia el juicio por el homicidio de Matías Nieves , en el cual está imputado Agustín Vera como principal sospechoso. No empezará porque el juez penal de Chubut Mariano Nicosia resolvió suspenderlo tras el asesinato de Rodrigo Nieves, quien debía declarar como testigo en la primera audiencia.

Rodrigo Nieves fue acribillado a balazos dentro de su automóvil en las primeras horas de la madrugada del miércoles 22 de abril. En el episodio también murió, baleada, Agustina Asencio , una joven de 24 años que lo acompañaba.

Los primeros testimonios indicaron que Asencio conocía a Nieves desde hace solo una semana y no tenía mayores vinculaciones con la familia de él.

Nieves vs. Vera: balas y crímenes

La investigación del doble homicidio es llevada adelante en el marco de un importante hermetismo de la Policía y la Justicia de Chubut, debido a las características particulares que rodean el caso: el enfrentamiento entre los Nieves y los Vera -dos familias muy vinculadas con el delito- lleva cerca de tres décadas y, con estos dos, seis personas asesinadas.

Matías Nieves, asesinado en enero de 2025 en Comodoro Rivadavia Matías Nieves, asesinado en enero de 2025.

Incluso, el número podría ser mayor. Vanesa Ulloa, la madre de Agustín Vera, se encuentra actualmente bajo prisión preventiva domiciliaria tras haber liderado un ataque a balazos a integrantes de la familia Nieves en octubre de 2025, frente a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, minutos antes de que comenzara el juicio por el crimen de Matías Nieves.

Según relatan fuentes policiales y judiciales comodorenses, el encono entre las bandas de los Nieves y los Vera comenzó en la década del 90, vinculado con disputas por “territorio”.

El homicidio de Jonathan Vera

Robos, amenazas y enfrentamientos con armas de fuego se fueron sucediendo hasta llegar al primer punto culminante el 15 de diciembre de 2016.

Jorge Nieves, asesinado en Comodoro Rivadavia.jpg Jorge Nieves, el otro integrante del clan asesinado en 2025.

Ese día, Jonathan Vera fue ejecutado de un disparo en la nuca, luego de un ataque a balazos en el barrio San Martín, frente a la vivienda de integrantes de la familia Nieves.

Las circunstancias de la muerte incluyeron un detalle que luego se repetiría más de una vez: los asesinos balearon el auto donde iba Jonathan, acompañando a su hermano Cristian Vera.

Por el hecho fueron detenidos e imputados Matías Nieves y su hermano Rodrigo, que por entonces era menor de edad. Los dos resultaron absueltos por falta de pruebas en su contra.

Rodrigo Nieves sí fue condenado en 2020 por otro asesinato, ocurrido poco más de dos años después.

El 3 de enero de 2019 mató al mecánico Jorge Feliciano Olivera. Según se acreditó en la causa, llegó al taller de Olivera a bordo de un Peugeot 206, se detuvo y, desde el interior del vehículo, efectuó al menos tres disparos de los cuales uno dio en la cabeza de la víctima.

Agustina Césped fue asesinada a tiros junto a Rodrigo NIeves en Comodoro Rivadavia Agustina Asencio, la joven que acompañaba a Rodrigo Nieves y también fue asesinada.

La condena fue a 11 años de prisión pero menos de seis años después del homicidio, Rodrigo ya estaba en libertad.

Más muertes en la familia Nieves

En 2025, las víctimas fatales fueron dos integrantes del clan Nieves. El 24 de enero mataron a Matías. Estaba dentro de su auto, un Ford Fiesta azul, estacionado junto a un local nocturno, cuando otro vehículo se detuvo a su lado. Le dispararon siete tiros de los cuales cinco dieron en el blanco y al menos uno en su cabeza, matándolo instantáneamente.

Por ese hecho iba a ser juzgado a partir de este 23 de abril Agustín Vera, quien en aquel enero fue arrestado tras intentar huir hacia Trelew.

Pasó apenas un mes y, el 27 de febrero de 2025, Jorge David Nieves fue ejecutado de un disparo en la cabeza en el barrio Quirno Costa. La causa está actualmente en juicio, con un imputado: Mauro Fabián Pavei, un delincuente de largo prontuario que habría estado vinculado con los Vera.

Según sostuvo la Fiscalía en el juicio, Pavei interceptó a Nieves, le disparó dos veces, lo hirió y, finalmente, le apuntó al rostro y realizó un tercer disparo, mortal.