Trabajaba en un natatorio donde la definieron así. El lugar cerró por luto, igual que el club barrial de fútbol donde juega su hermano. Qué se sabe del crimen.

"Una chica muy querida": quién era la joven que murió junto al testigo asesinado en Comodoro Rivadavia.

En las horas posteriores al doble asesinato de la madrugada de este miércoles 22 de abril de 2026 en Comodoro Rivadavia , su nombre fue un interrogante. La identidad de la mujer que acompañaba a Rodrigo Nieves en el auto en el que fue acribillado a tiros en el barrio Pueyrredón se mantuvo bajo estricta reserva mientras avanzaban las pericias.

Recién al caer la tarde, el dato al fin llegó: se trataba de Agustina Asencio , una joven que trabajaba en el Natatorio Puyerredón, en el barrio del mismo nombre, y cuyo hermano forma parte del plantel del club de fútbol barrial Nueva Generación .

La noticia golpeó de inmediato en las dos instituciones. Cuando se supo quién era la chica que acompañaba a uno de los integrantes de una conocida familia vinculada al delit , el dolor ya tenía nombres y rostros conocidos.

Cerrado por luto

El Natatorio Puyerredón quedó en silencio. La pileta donde Agustina trabajaba está ubicada sobre calle La Prensa al 100, en las inmediacione del lugar donde el Peugeot 208 con más de diez impactos de bala fue hallado en la madrugada.

La institución anunció que permanecería cerrada durante al menos dos jornadas.

"Era una chica muy querida por todos, no lo podemos creer", le dijo un empleado del lugar a ADNSUR poco después de conocer la noticia.

La frase resumió lo que sintieron quienes la conocían: incredulidad ante una muerte que, además, ocurrió a metros de donde ella pasaba sus días de trabajo.

Dolor en el fútbol barrial de Comodoro Rivadavia

El otro lugar donde resonó la pérdida fue el club Nueva Generación.

La institución barrial suspendió los entrenamientos de fútbol programados para el miércoles y publicó un comunicado en sus redes sociales dirigido tanto a la familia de Agustina como a uno de sus jugadores, hermano de la víctima.

Agustina Cesped - mensaje del club barrial de fútbol donde juega su hermano El mensaje del club de fútbol barrial donde juega el hermano de Agustina Asencio, que suspendió los entrenamientos.

"El Club Nueva Generación acompaña con profundo pesar a la familia Asencio y a nuestro jugador en este difícil momento por el fallecimiento de su hermana. Enviamos fuerzas a sus seres queridos."

Un dato que tardó horas en confirmarse

La demora en identificar a Agustina Asencio como la segunda víctima alimentó horas de incertidumbre en Comodoro Rivadavia.

Las fuerzas de seguridad trabajaron en paralelo con el análisis de cámaras de la zona y la recolección de testimonios para reconstruir lo ocurrido.

La confirmación de la identidad de Agustina abre ahora nuevas líneas de investigación: los pesquisas buscan establecer el vínculo entre ambas víctimas y las circunstancias que los llevaron a estar juntos en ese auto en plena madrugada.

El crimen ocurrió alrededor de las 3 de la mañana.

Vecinos alertaron a la Policía por detonaciones. Al llegar, los efectivos encontraron a Rodrigo Nieves sin vida dentro del vehículo.

Agustina fue trasladada de urgencia a un centro de salud, pero murió poco después a causa de las heridas.

Testigo clave y un juicio suspendido

Rodrigo César Pedro Nieves, de 24 ó 25 años, era una figura conocida en los círculos judiciales de la ciudad, con graves antecedentes penales.

Tenía previsto declarar este jueves 23 de abril como testigo principal en el juicio por el homicidio de su hermano Matías Nieves, asesinado el 24 de enero de 2025 en el barrio Jorge Newbery.

El proceso tienwe como principal acusado del crimen a Agustín Ernesto Vera, integrante de otro conocido clan del hampa local, históricamente enfrentado a los Nieves en una guerra entre bandas que más de una vez tuvo en vilo a Comodoro.

Faltaban menos de 24 horas para que Rodrigo tomara la palabra ante el jurado popular cuando lo mataron.

Rodrigo Nieves - captura Rodrigo Nieves fue asesinado cuando faltaban menos de 24 horas para que declarara ante un jurado popular en el juicio por el crimen de su hermano.

Como consecuencia de su asesinato, el juez penal Mariano Nicosia suspendió el inicio del juicio hasta tanto se pueda establecer si el crimen estuvo vinculado a la condición de testigo y familiar de la víctima del joven fallecido; y se garantice la seguridad de todos quienes tomarán parte en el proceso.

En esta oportunidad, Nieves era testigo. Pero anteriormente ya había estado, él también, en el banquillo de los acusados. El Superior Tribunal de Justicia de Chubut le confirmó su condena por el homicidio del mecánico Jorge Feliciano Olivera, ocurrido en 2019 en la ciudad petrolera, con una pena de 11 años de prisión. Igualmente, estaba en libertad.

Qué se sabe hasta ahora del crimen

Las primeras reconstrucciones del hecho indican que el ataque no fue repentino.

Según los investigadores, el tiroteo habría comenzado en el sector conocido como las 1008 viviendas y se extendió durante varias cuadras en lo que se presume fue una persecución.

Esa misma noche, hubo un incidente paralelo en el barrio San Cayetano: un vehículo sospechoso fue perseguido por la Policía, volcó y sus ocupantes escaparon.

El jefe de la Unidad Regional, comisario Lucas Cocha, ubicó ese episodio apenas minutos antes del doble homicidio.

Disparos en el auto de Rodrigo Nieves - ADNSUR

Los Nieves y los Vera son dos familias con un largo historial de enfrentamientos violentos en Comodoro Rivadavia.

En octubre de 2025, el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, había reconocido públicamente el conflicto y señalado que pedidos de allanamiento habían sido denegados en su mayoría.

La investigación en curso busca determinar si el doble crimen del miércoles es un nuevo capítulo de esa disputa, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales sobre los motivos del ataque.