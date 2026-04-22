La Policía los halló tras recibir denuncias de vecinos que escucharon "ráfagas de tiros". Descartaron un intento de robo. Un apellido del hampa, involucrado.

Estremecedor doble homicidio: encontraron a un hombre y una mujer acribillados dentro de un auto.

La ciudad de Comodoro Rivadavia se vio conmocionada por el hallazgo de una pareja acribillada a balazos dentro de un auto, este miércoles por la madrugada, después de que la Policía de Chubut recibió varias denuncias referidas a un presunto tiroteo.

Agentes de la Policía encontraron a un hombre y una mujer muertos a tiros dentro de un automóvil Peugeot , sobre la calle La Prensa al 100, en el barrio comodorense de Pueyrredón.

De acuerdo con las informaciones inciales brindadas por la Policía, el apellido del hombre es Nieves , el mismo con el que se identifica a una conocida familia de delincuentes de la ciudad, relacionada con numerosos crímenes y hechos violentos -como responsables y también como víctimas- en la última década.

Disparos en el barrio

Según se pudo reconstruir a partir de las investigaciones preliminares y los primeros testimonios, la escena habría sido el punto final de una violenta persecución a tiros por las calles de la zona.

En las primeras horas de la madrugada de este miércoles se produjeron varias denuncias telefónicas de vecinos que alertaban acerca de detonaciones de arma de fuego y “ráfagas de tiros”.

Cuando los primeros agentes policiales llegaron al lugar, encontraron a las dos personas con numerosos impactos de bala.

Doble homicidio en Comodoro Rivadavia Doble homicidio en Comodoro Rivadavia.

“El rodado presentaba aproximadamente diez impactos de arma de fuego. El conductor ya había fallecido y la mujer fue trasladada (al hospital), pero lamentablemente tampoco sobrevivió”, detalló el comisario Lucas Cocha, jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, a Radio 3.

Por las calles de Comodoro Rivadavia

De acuerdo con lo que se logró establecer por el momento, la persecución y el tiroteo habrían comenzado en la zona conocida como Las 1008 Viviendas -o simplemente, “Las 1008”-, un barrio que desde hace tiempo es epicentro de episodios violentos y enfrentamientos entre bandas.

Testigos indicaron que los tiros se escucharon a lo largo de varias cuadras, hasta el barrio Pueyrredón, donde las víctimas fueron interceptadas y ultimadas a balazos.

Por la gran cantidad de disparos, se presume que se trató de una ejecución directa, con el hombre y la mujer atrapados por los victimarios dentro de su auto. No obstante, restan peritajes clave para determinar la mecánica exacta del ataque.

Durante la mañana de este miércoles, trabajaban en el lugar efectivos de la Policía de Chubut y peritos judiciales dependientes del Ministerio Público Fiscal.

Las primeras diligencias incluían el relevamiento de la escena, rastreo de vainas servidas para definir cuántas armas y de qué tipo fueron las que se utilizaron, y la búsqueda de imágenes que puedan haber sido captadas por cámaras de seguridad instaladas en la zona.

¿Un integrante de la familia Nieves?

Ni la Policía ni la Fiscalía difundieron hasta el momento las identidades exactas de las víctimas ni informaron que se haya producido ninguna detención relacionada con los hechos.

No obstante, el comisario Cocha confirmó que el apellido del hombre fallecido, que era quien estaba en el asiento de conductor del Peugeot, es Nieves.

Nieves es el apellido de una conocida familia del hampa de Comodoro Rivadavia, que a lo largo de más de una década ha estado involucrada en numerosos hechos, con integrantes detenidos, condenados por homicidio y también víctimas de crímenes anteriores.

Doble homicidio: qué se investiga

Si bien no se descarta ninguna hipótesis, en principio se cree que el hecho habría sido consecuencia de un ajuste de cuentas por enfrentamientos previos.

“Lo que podemos descartar es que haya sido una cuestión de robo”, aclaró Cocha.

El jefe policial reveló que se investiga otro hecho violento ocurrido casi al mismo tiempo y que podría estar relacionado con el doble homicidio.

“Un móvil detectó un vehículo sospechoso desde donde habían efectuado disparos en otro sector de la ciudad. Se inició una persecución, hubo un intercambio de disparos y se logró secuestrar el rodado, armas de fuego y otros elementos que serán peritados”, contó.