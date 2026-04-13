El magnate opinó sobre el caso en la red social X. Respondió a una publicación de una influencer ultraconservadora. El error de "Grok".

Muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia: el posteo de Elon Musk no fue fake.

El caso de Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia , por el cual están detenidos su madre y la pareja de ella, cobró trascendencia internacional y fue comentado por Elon Musk en X, la red social de la que el megaempresario sudafricano es dueño.

Ángel falleció el domingo 5 de abril tras haber sido ingresado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia con un paro cardiorrespiratorio.

Posteriormente, la autopsia comprobó que había sido golpeado y este domingo fueron detenidos Mariela Altamirano , la mamá del nene, y su pareja, Michel Kevin González, tras una denuncia del padre del menor, Luis López , por el delito de homicidio agravado por el vínculo y en concurso con abandono de persona seguido de muerte.

Ángel: la publicación en X y la reacción de Elon Musk

A la par de la conmoción por lo ocurrido, el caso generó una fuerte polémica porque hace pocos meses se le había quitado a Luis la tenencia de Ángel y se la restituyeron a Altamirano.

Elon Musk Elon Musk comentó un posteo sobre el caso de Ángel.

Precisamente a ese hecho hizo referencia el posteo realizado por una usuaria española de X que generó la reacción de Musk.

La publicación fue denunciada como falsa por cuentas argentinas en la red social, pero verdadaramente existió.

La denuncia de fake, casualmente, se basó en una equivocación de Grok -el asistente de inteligencia artificial desarrollado por Musk-, que erróneamente la consideró así y respondió a una consulta de un usuario diciendo que había sido un montaje del medio La Derecha Diario.

"Ella lo asesinó"

El mensaje original en X lo publicó Ada Lluch, una influencer y activista catalana residente en los Estados Unidos, de notoria postura ultraconservadora y de apoyo a Donald Trump.

Lluch es conocida por sus mensajes contra agendas progresistas en lo que respecta a temas como inmigración, ecologismo y feminismo.

Mariela Altamirano y Michel Kevin González, la mamá de Ángel López y su pareja Muerte de Ángel: detuvieron a la madre y su pareja y creen que estaban preparando la fuga.

Precisamente, a esto último hizo referencia en la publicación que despertó la reacción de Elon Musk.

“En Argentina, una jueza feminista obligó a este niño de cuatro años a pasar tiempo con su madre. Lloraba cada vez que tenía que irse con ella. El padre advirtió a todas las autoridades. Hace dos días, ella lo asesinó. El feminismo es un maldito trastorno mental”, escribió Lluch en inglés, sin medias tintas ni sutilezas.

Acompañó el texto con el video difundido por la actual pareja de López, en el cual se lo veía a Ángel llorando porque no quería volver a la casa de su madre.

Pocos comentarios

Musk, quien suele repostear mensajes que concuerdan con sus puntos de vista, en esta oportunidad no lo hizo, pero sí respondió a la publicación de la española, con una sola palabra: “Terrible”.

Posiblemente la brevedad del comentario, además del hecho de que se haya tratado de una respuesta y no de un reposteo, hizo que su repercusión fuera moderada.

Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, Chubut Muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia: nuevas pruebas complican a la madre y su pareja.

Este lunes por la mañana, su tuit tenía menos de 300 comentarios y 800 republicaciones, números bastante bajos para los estándares de Musk en X.

Cómo sigue la causa

Por la muerte de Ángel están detenidos Mariela Altamirano y Michel González, a la espera de la audiencia de control de detención -probablemente se realizará este martes- en la que se deberá determinar su imputación y si se los deja en prisión preventiva o son liberados.

El abogado de López, Roberto Castillo, solicitó que los acusados no afronten el proceso judicial en libertad.

Se basó para eso en que, tras la muerte del nene, habrían intentado hacer desaparecer evidencia que podía incriminarlos, y también afirmó que tenían un plan para fugarse desde Comodoro Rivadavia hacia Misiones.