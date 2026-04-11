Muerte de Ángel en Chubut: se conocieron los resultados de la autopsia y el abogado del padre apunta a la mamá

La investigación por la muerte del niño de 4 años en Comodoro Rivadavia avanza con pericias clave. El abogado de la familia paterna sostiene que fue un homicidio agravado.

La autopsia realizada al cuerpo de Ángel López confirmó la presencia de traumatismos en la zona del cráneo y reforzó la hipótesis de un posible homicidio en la causa que investiga la Justicia de Chubut .

Si bien aún no se determinó una causa de muerte precisa, los estudios forenses detectaron lesiones internas que ahora deberán ser analizadas mediante pericias complementarias para establecer cómo se produjeron y si fueron intencionales o accidentales.

Los investigadores indicaron que el caso continúa abierto y que la hipótesis de homicidio es una de las líneas de análisis, aunque no la única. En ese marco, el fiscal Facundo Oribones explicó que se intenta determinar si los traumatismos fueron producto de una acción voluntaria o involuntaria, mientras se esperan los resultados de estudios histopatológicos que permitirán conocer la antigüedad de las lesiones, que en una primera evaluación serían recientes y podrían haberse producido hasta diez días antes del fallecimiento .

Recién en este contexto se conocieron los detalles del caso de Ángel López, el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia y cuya muerte es investigada por la Justicia mientras se analizan las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La autopsia y las pericias en curso

El informe preliminar también señaló que no se detectaron signos externos de violencia, lo que complejiza la reconstrucción de los hechos y la mecánica de las lesiones. Por el momento no hay imputados, aunque sí personas bajo sospecha, entre ellas l a madre del menor y su pareja, quienes estaban a su cuidado al momento de la muerte.

En paralelo, se realizaron allanamientos y se secuestraron teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para obtener información relevante para la causa. El jefe de fiscales Cristian Olazábal remarcó que aún no existen pruebas concluyentes que permitan afirmar que se trató de un hecho intencional, por lo que la investigación sigue en curso.

El expediente también menciona antecedentes de denuncias por violencia que en su momento fueron desestimadas o archivadas, en un contexto de conflictos entre los progenitores del niño, lo que forma parte de la línea de investigación que analiza la Justicia.

El abogado del padre acusó a la madre

El abogado Roberto Castillo, representante del padre de Ángel López, sostuvo que la principal hipótesis de la querella es que el menor fue asesinado y apuntó directamente contra la madre y su pareja. “La madre y su pareja lo asesinaron y se están cubriendo”, afirmó, y consideró que la carátula del caso debería ser la de homicidio agravado.

El letrado explicó que representa a la familia del niño, encabezada por su padre Luis López, y señaló que la línea de investigación se basa en denuncias previas realizadas por el entorno paterno, que cobraron mayor fuerza tras conocerse las primeras pericias que confirmaron lesiones internas en la cabeza del menor.

Además, indicó que la Justicia ordenó allanamientos en la vivienda de la madre, donde se incautaron celulares y otros elementos de interés para la causa, mientras continúa el proceso judicial para esclarecer lo ocurrido.

La versión de la madre

En declaraciones públicas, la madre del niño negó cualquier responsabilidad en el hecho y aseguró que no mató a su hijo. Según su relato, el menor estaba durmiendo, luego advirtieron que no respiraba y de inmediato intentaron reanimarlo mientras solicitaban una ambulancia, tras lo cual fue trasladado a un hospital donde se constató su fallecimiento.

Mientras se esperan los resultados de las pericias pendientes, la causa continúa bajo investigación judicial y sin una definición concluyente sobre las circunstancias que rodearon la muerte del niño.